Россия нанесла 93 авиационных удара, применила 2 ракеты, сбросила 145 КАБов, а также привлекла для поражения 2402 дроны-камикадзе и осуществила 5406 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении россияне 3 раза штурмовали позиции ВСУ в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.
На Купянском направлении было 4 атаки оккупантов неподалеку Загрызово и Петропавловки.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 20 раз. Они пытались продвинуться вперед у населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполовка, Торское, а еще в направлениях Нового и Дроновки.
Россия атаковала возле Новоегоровки: смотрите на карте
На Северском направлении возле населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка враг 7 раз атаковал позиции ВСУ.
На Краматорском направлении зафиксировано 4 боестолкновения возле населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.
На Торецком направлении Россия 24 раза атаковала возле населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.
Враг атаковал возле Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении Силы обороны остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора возле населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лысовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.
Россияне штурмовали возле Покровска: смотрите на карте
На Новопавловском направлении враг 9 раз атаковал украинские позиции у населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.
Враг атаковал возле Константинополя: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 3 вражеские атаки вблизи Новополя.
На Ореховском направлении наши защитники остановили 7 российских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.
Россия штурмовала возле Щербаков: смотрите на карте
На Приднепровском направлении ВСУ остановили одну попытку россиян продвинуться вперед.
На Курском направлении зафиксировано 20 боестолкновений.
Россияне атаковали на Курщине: смотрите на карте
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования вражеских наступательных группировок нет.