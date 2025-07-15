Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на обновленную карту DeepState.
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Где продвинулся враг на фронте?
Ресурс DeepState обновил карту боевых действий. По данным их аналитиков по состоянию на 23:11 14 июля, россияне имеют продвижение в направлениях нескольких населенных пунктов вблизи Днепропетровщины. Также, к сожалению, они оккупировали село в Донецкой области.
Враг оккупировал Багатир, а также продвинулся возле Разино, Новохатского, в Толстом, Алексеевке и Малиновке,
– говорится в сообщении.
Оккупанты захватили Багатир: смотрите на карте
Ситуация вблизи Разино: смотрите на карте
Какова ситуация вблизи Новохатского: смотрите карту
Продвижение оккупантов в Толстом: смотрите на карте
Ситуация вблизи Алексеевки: смотрите на карте
Продвижение врага возле Малиновки: смотрите на карте
К слову, в течение минувших суток на фронте произошло 185 боевых столкновений. Горячее всего остается на Покровском и Лиманском направлениях. Украинские защитники успешно отбили многочисленные штурмы, остановили наступательные действия россиян на разных участках и поразили 11 районов, где был сосредоточен личный состав и техника противника.