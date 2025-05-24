Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись россияне

Днем 24 мая DeepState обновили свою карту и показали новые наступления вражеских войск на Новопавловском, Покровском направлении и в Сумской области.

По данным аналитиков, российские оккупанты имели успехи у населенного пункта Отрадное на Новопавловском направлении. Российские войска движутся на север с временно оккупированной территории, постепенно приближаясь к поселку.

Враг продвинулся возле Отрадного: показываем на карте

Также в DeepState уточнили ситуацию возле Троицкого на Покровском направлении. Сейчас село находится в так называемой "серой зоне".

Ситуация возле Троицкого: смотрите на карте

На границе Сумской области враг также ведет неспешные наступления. За последние сутки российским солдатам удалось продвинуться в Новеньком.

Россияне захватили Новенькое на Сумщине: карта фронта

Также оккупанты действовали в поселке Басовка. Населенный пункт расположен сразу за Новеньким и также находится под оккупацией. Граница с Россией находится в 2,5 километрах от села.

Россияне продвинулись вглубь Сумской области: карта

Также по информации аналитиков, враги активизировались в оккупированной Журавке, что в Сумской области. Это один из четырех населенных пунктов у границы, который контролируют оккупанты. В общем россияне захватили 62,6 квадратных километра приграничного региона.

Журавка на Сумщине: показываем село на карте

Напомним, российские войска стянули к границе Донецкой и Харьковской областей десятки тысяч солдат. Аналитики считают, что это нужно им для нового наступления на Харьковщину. Однако в ОСГВ "Хортица" рассказали, что хотя враг и пытался продвигаться у границы, но масштабных атак там не было.