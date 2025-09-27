Российские захватчики за последние сутки продвинулись возле 5 населенных пунктов на фронте. Оккупанты имели частичные успехи в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 26 сентября.

Где продвинулся враг на фронте на 26 сентября?

В DeepState рассказали, что российская армия продвинулась возле Ямполя, что в Донецкой области.

Какая линия фронта сейчас возле Ямполя: смотрите на карте

В Днепропетровской области, по данным аналитиков, оккупанты имели частичные успехи у Березового и Калинового.

Что происходит вблизи Березового: смотрите на карте

Какова ситуация под Калиновым: смотрите на карте

В Запорожской области захватчики, как пишут эксперты из DeepState, продвинулись возле Ольговского и Новоивановки.

Как изменился фронт возле Ольговского: смотрите на карте

Россияне продвинулись вблизи Новоивановки: смотрите на карте

Стоит отметить, что начальник разведки 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло с позывным "Хром" рассказывал в эфире 24 Канала, что на Покровском направлении до конца сентября оккупанты планировали выйти на рубеж Барвенково – Бражковка, обходя Доброполье с севера. Зато сейчас эти подразделения несут значительные потери и не достигли поставленных рубежей.

