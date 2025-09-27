Оккупанты продвинулись на Днепропетровщине, Донетчине и Запорожье, – DeepState
- Российские войска продвинулись возле 5 населенных пунктов в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.
- Успехи фиксируют возле Ямполя, Березового, Калинового, Ольговского и Новоивановки.
Российские захватчики за последние сутки продвинулись возле 5 населенных пунктов на фронте. Оккупанты имели частичные успехи в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 26 сентября.
К теме Состоялось 200 боестолкновений, более 60 – на Покровском направлении: карта фронта на 26 сентября
Где продвинулся враг на фронте на 26 сентября?
В DeepState рассказали, что российская армия продвинулась возле Ямполя, что в Донецкой области.
Какая линия фронта сейчас возле Ямполя: смотрите на карте
В Днепропетровской области, по данным аналитиков, оккупанты имели частичные успехи у Березового и Калинового.
Что происходит вблизи Березового: смотрите на карте
Какова ситуация под Калиновым: смотрите на карте
В Запорожской области захватчики, как пишут эксперты из DeepState, продвинулись возле Ольговского и Новоивановки.
Как изменился фронт возле Ольговского: смотрите на карте
Россияне продвинулись вблизи Новоивановки: смотрите на карте
Стоит отметить, что начальник разведки 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло с позывным "Хром" рассказывал в эфире 24 Канала, что на Покровском направлении до конца сентября оккупанты планировали выйти на рубеж Барвенково – Бражковка, обходя Доброполье с севера. Зато сейчас эти подразделения несут значительные потери и не достигли поставленных рубежей.
Что еще рассказывали военные о ситуации на фронте?
Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов прокомментировал 24 Каналу сообщение в сети о 3 "котлах" для россиян под Покровском. Военный отметил, что говорить об окружении противника и "котлах" рано.
О том, что на Покровском направлении российские войска попали в "мешок" из-за тактических действий украинских сил говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам генерала, враг там оказался в ловушке, и сейчас фактически происходит его уничтожение.
В то же время Александр Сырский отметил, что Силы обороны Украины сорвали попытку российского наступления в Днепропетровской области. В то же время главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что сейчас вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении.