Окупанти просунулися на Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі, – DeepState
- Російські війська просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
- Успіхи фіксують біля Ямполя, Березового, Калинового, Ольгівського та Новоіванівки.
Російські загарбники за останню добу просунулися біля 5 населених пунктів на фронті. Окупанти мали часткові успіхи у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили ввечері 26 вересня.
Де просунувся ворог на фронті на 26 вересня?
У DeepState розповіли, що російська армія просунулася біля Ямполя, що у Донецькій області.
Яка лінія фронту зараз біля Ямполя: дивіться на карті
У Дніпропетровській області, за даними аналітиків, окупанти мали часткові успіхи біля Березового та Калинового.
Що відбувається поблизу Березового: дивіться на карті
Яка ситуація під Калиновим: дивіться на карті
У Запорізькій області загарбники, як пишуть експерти з DeepState, просунулися біля Ольгівського та Новоіванівки.
Як змінився фронт біля Ольгівського: дивіться на карті
Росіяни просунулися поблизу Новоіванівки: дивіться на карті
Варто зазначити, що начальник розвідки 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла з позивним "Хром" розповідав в етері 24 Каналу, що на Покровському напрямку до кінця вересня окупанти планували вийти на рубіж Барвінкове – Бражківка, обходячи Добропілля з півночі. Натомість зараз ці підрозділи зазнають значних втрат і не досягли поставлених рубежів.
Що ще розповідали військові про ситуацію на фронті?
Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов прокоментував 24 Каналу повідомлення у мережі про 3 "котли" для росіян під Покровськом. Військовий зауважив, що говорити про оточення противника та "котли" зарано.
Про те, що на Покровському напрямку російські війська потрапили в "мішок" через тактичні дії українських сил говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами генерала, ворог там опинився в пастці, і зараз фактично відбувається його знищення.
Водночас Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони України зірвали спробу російського наступу в Дніпропетровській області. Водночас головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що зараз вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку.