Кроме этого, захватчики продвинулись еще в двух населенных пунктах. Об этом сообщили аналитики DeepState в среду, 30 октября.
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Где продвинулся враг
Около 3 ночи 30 октября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, российские оккупанты оккупировали 2 населенных пунктах, а также продвинулись еще в двух.
Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне,
– говорится в сообщении.
Враг оккупировал Богоявленку: смотрите на карте
Российские захватчики оккупировали Новоукраинку: смотрите на карте
Противник продвинулся в Селидово: смотрите на карте
Агрессор продвинулся в Ясной Поляне: смотрите на карте