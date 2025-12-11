Более 230 боев, самое горячее – на Покровском направлении: карта фронта 11 декабря

Украинские защитники ежедневно дают врагу отпор на поле боя. Только за минувшие сутки на фронте произошло 234 боевых столкновения.

Что происходит на фронте по состоянию на 11 декабря?

По данным Генштаба, в течение суток 10 декабря враг нанес 38 авиаударов и сбросил 94 управляемые авиабомбы, а также совершил 3607 обстрелов, среди них 130 – из реактивных систем залпового огня. Для ударов по украинским позициям и населенным пунктам россияне привлекли 3622 дроны-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак. Россияне совершили 98 обстрелов, среди них три – из реактивной артиллерии.

На Южно-Слобожанском направлении наши воины остановили 11 атак в районах Старицы, Волчанских Хуторов, Волчанска, Двуречанского и в сторону Синельниково, Обуховки и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло девять атак, все они были успешно отбиты в направлении Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении россияне провели 27 попыток атаковать украинские позиции в районах Новоегоровки, Грековки, Новоселовки, Заречного, Торского, а также в направлениях Чернещины, Александровки, Дробышево, Ставки и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 49 попыток штурма. Наибольшая активность была вблизи Никаноровки, Разино, Новоэкономического, Звирово, Котлиного, Удачного и Новониколаевки, а также в сторону Софиевки, Кучерово Яра, Нового Шахматного, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки и Филиала.

На Александровском направлении противник провел 22 атаки вблизи Вороного, Степного, Успеновки и в направлениях Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленого Гая, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 22 атаки россиян в районе Сладкого и в сторону Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупанты девять раз пытались прорвать оборону в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник дважды пытался продвинуться в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано.

