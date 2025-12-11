Понад 230 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку: карта фронту 11 грудня

Українські захисники щодня дають ворогу відсіч на полі бою. Лише за минулу добу на фронті сталося 234 бойових зіткнення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відбувається на фронті станом на 11 грудня?

За даними Генштабу, протягом доби 10 грудня ворог завдав 38 авіаударів і скинув 94 керовані авіабомби, а також здійснив 3607 обстрілів, серед них 130 – із реактивних систем залпового вогню. Для ударів по українських позиціях та населених пунктах росіяни залучили 3622 дрони-камікадзе.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак. Росіяни здійснили 98 обстрілів, серед них три – з реактивної артилерії.

На Південно-Слобожанському напрямку наші воїни зупинили 11 атак у районах Стариці, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Дворічанського та у бік Синельникового, Обухівки й Кутьківки.

На Куп'янському напрямку відбулося дев’ять атак, усі вони були успішно відбиті в напрямку Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку росіяни провели 27 спроб атакувати українські позиції в районах Новоєгорівки, Греківки, Новоселівки, Зарічного, Торського, а також у напрямках Чернещини, Олександрівки, Дробишевого, Ставків і Лимана.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку сталося два боєзіткнення в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в напрямку Костянтинівки, Іллінівки й Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 спроб штурму. Найбільша активність була поблизу Никанорівки, Разіного, Новоекономічного, Звірового, Котлиного, Удачного та Новомиколаївки, а також у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки та Філії.

На Олександрівському напрямку противник провів 22 атаки поблизу Вороного, Степового, Успенівки та у напрямках Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського й Рибного.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 22 атаки росіян у районі Солодкого та у бік Зеленого й Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону в районах Щербаків, Степового та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник двічі намагався просунутися в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не зафіксовано.

