Около 200 боестолкновений и ожесточенные бои под Покровском: карта боевых действий на 9 ноября
- Российская армия осуществила 196 боевых столкновений за минувшие сутки 8 ноября с атаками в разных направлениях.
- Вооруженные Силы Украины успешно отбили многочисленные атаки на нескольких направлениях, включая Купянский, Лиманский, Славянский, Краматорский и другие.
Российская армия ежедневно пытается захватить как можно больше территорий Украины. ВСУ достойно защищают землю и отражают атаки врага.
Только за прошедшие сутки 8 ноября зафиксировано 196 боестолкновений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также 30 оккупантов на одного Героя: в ВСУ оценили потери сторон в битве за Покровск
Какая ситуация на фронте?
Вчера оккупанты били по позициям ВСУ и населенных пунктах ракетами и сотнями КАБов. Кроме этого, поразили более 5 270 дронами-камикадзе и осуществили 4 697 обстрелов позиций и населенных пунктов.
Россия атаковала, в частности у Николаевки, Константиновки Донецкой области; Великомихайловки, Радостного Днепропетровской области; Сладкого, Железнодорожного, Софиевки, Орехова Запорожской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боестолкновений. Противник нанес 11 авиаударов, в общем сбросил 23 КАБы и совершил 169 обстрелов, в том числе девять – с РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону Двуречанского и Колодязного.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмы противника в сторону Петропавловки и Песчаного.
Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в районах Заречного, Дерилово и в сторону Коровиного Яра.
На Славянском направлении противник 15 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки.
Какая ситуация в Донецкой области: смотрите на карте
На Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Железнянского.
На Константиновском направлении враг атаковал девять раз вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении ВСУ остановили 73 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Луч, Лысовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Ореховое и Филиал.
Что происходит под Покровском: смотрите на карте
На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов у Зеленого Гая, Орестополя, Сосновки, Вороного, Новониколаевки, Приволья и Красногорского.
Какова ситуация на Александровском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении состоялось десять боестолкновений возле Успеновки и Новоуспеновского.
Какие изменения в Запорожье: смотрите на карте
На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку захватчиков.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Последние новости с фронта: что изменилось?
По данным ISW, на Покровском направлении подтверждено продвижение врага. На Сумском, Курском, Харьковском и Лиманском направлениях идут бои, однако линия фронта в целом не претерпела существенных изменений.
Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло "Перун" в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что оккупанты пытаются обойти Мирноград, а ВСУ срывают эти планы.
Соотношение потерь России и Украины под Покровском оценивают примерно как 1 к 10, иногда – до 1 к 30. Такие показатели обеспечивает технологическое преимущество украинских сил.