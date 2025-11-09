Близько 200 боєзіткнень та запеклі бої під Покровськом: карта бойових дій на 9 листопада
- Російська армія здійснила 196 бойових зіткнень за минулу добу 8 листопада з атаками в різних напрямках.
- Збройні Сили України успішно відбили численні атаки на кількох напрямках, включаючи Куп'янський, Лиманський, Слов'янський, Краматорський та інші.
Російська армія щодня намагається захопити якомога більше територій України. ЗСУ гідно захищають землю та відбивають атаки ворога.
Лише впродовж минулої доби 8 листопада зафіксовано 196 боєзіткнень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
Вчора окупанти били по позиціях ЗСУ та населених пунктах ракетами та сотнями КАБів. Крім цього, вразили понад 5 270 дронами-камікадзе та здійснили 4 697 обстрілів позицій і населених пунктів.
Росія атакувала, зокрема біля Миколаївки, Костянтинівки Донецької області; Великомихайлівки, Радісного Дніпропетровської області; Солодкого, Залізничного, Софіївки, Оріхова Запорізької області.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 боєзіткнень. Противник завдав 11 авіаударів, загалом скинув 23 КАБи та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев'ять – із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік Дворічанського й Колодязного.
На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурми противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Дерилового та у бік Коровиного Яру.
На Слов'янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.
Яка ситуація на Донеччині: дивіться на карті
На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.
На Костянтинівському напрямку ворог атакував дев'ять разів поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.
Що відбувається під Покровськом: дивіться на карті
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів біля Зеленого Гаю, Орестополя, Соснівки, Вороного, Новомиколаївки, Привілля та Красногірського.
Яка ситуація на Олександрівському напрямку: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень біля Успенівки та Новоуспенівського.
Які зміни на Запоріжжі: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Останні новини з фронту: що змінилось?
За даними ISW, на Покровському напрямку підтверджене просування ворога. На Сумському, Курському, Харківському та Лиманському напрямках точаться бої, однак лінія фронту загалом не зазнала суттєвих змін.
Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла "Перун" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що окупанти намагаються обійти Мирноград, а ЗСУ зривають ці плани.
Співвідношення втрат Росії та України під Покровськом оцінюють приблизно як 1 до 10, подекуди – до 1 до 30. Такі показники забезпечує технологічна перевага українських сил.