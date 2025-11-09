Близько 200 боєзіткнень та запеклі бої під Покровськом: карта бойових дій на 9 листопада

Російська армія щодня намагається захопити якомога більше територій України. ЗСУ гідно захищають землю та відбивають атаки ворога.

Лише впродовж минулої доби 8 листопада зафіксовано 196 боєзіткнень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також 30 окупантів на одного Героя: у ЗСУ оцінили втрати сторін у битві за Покровськ

Яка ситуація на фронті?

Вчора окупанти били по позиціях ЗСУ та населених пунктах ракетами та сотнями КАБів. Крім цього, вразили понад 5 270 дронами-камікадзе та здійснили 4 697 обстрілів позицій і населених пунктів.

Росія атакувала, зокрема біля Миколаївки, Костянтинівки Донецької області; Великомихайлівки, Радісного Дніпропетровської області; Солодкого, Залізничного, Софіївки, Оріхова Запорізької області.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 боєзіткнень. Противник завдав 11 авіаударів, загалом скинув 23 КАБи та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев'ять – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік Дворічанського й Колодязного.

На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурми противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Дерилового та у бік Коровиного Яру.

На Слов'янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

Яка ситуація на Донеччині: дивіться на карті

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог атакував дев'ять разів поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.

Що відбувається під Покровськом: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів біля Зеленого Гаю, Орестополя, Соснівки, Вороного, Новомиколаївки, Привілля та Красногірського.

Яка ситуація на Олександрівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень біля Успенівки та Новоуспенівського.

Які зміни на Запоріжжі: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Останні новини з фронту: що змінилось?