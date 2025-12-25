Россияне давят на обронцев возле Мирнограда и еще в двух районах, – DeepState

Российские войска осуществили наступление на фронте и продвинулись сразу в нескольких населенных пунктах. Враг за последние сутки имел успехи в трех областях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Стали известны 20 пунктов мирного плана: какие вопросы вызвали наибольшие споры

Как изменилась карта фронта за 24 декабря?

Поздно вечером 24 декабря DeepState обновили карту фронта и добавили новые продвижения оккупантов. По данным аналитиков, враг имел успехи в Сумской, Донецкой и Харьковской областях.

В частности активные продвижения были заметны в районе Кондратовки, расположенной в Сумской области. Населенный пункт находится под контролем украинских Сил обороны, однако соседняя Константиновка оккупирована, а рядом с селом образовалась "серая зона".

Враг продвигается на севере Сумщины: показываем на карте

На Южно-Слобожанском направлении враг продвинулся возле Волчанска. Город находится в зоне активных боевых действий и переживает постоянные российские обстрелы.

Заметные продвижения врага в районе Волчанска: карта

Также враг активно действует в Мирнограде, что в Донецкой области. Оккупанты подходят ближе к городу, который уже находится в "серой зоне". Отметим, что между Мирноградом и Покровском, бои в котором остаются горячие, расстояние составляет 7 километров по прямой.

Россияне усилили свои действия в Мирнограде: карта фронта

Что известно о ситуации на горячих точках фронта?