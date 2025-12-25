Укр Рус
25 грудня, 01:42
Росіяни тиснуть на обронців біля Мирнограда та ще у двох районах, – DeepState

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Російські війська просунулися на фронті в Сумській, Донецькій та Харківській областях.
  • Тривають активні бойові дії тривають з утворенням "сірих зон".

Російські війська здійснили наступ на фронті та просунулися одразу в кількох населених пунктах. Ворог за останню добу мав успіхи в трьох областях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як змінилася мапа фронту за 24 грудня?

Пізно ввечері 24 грудня DeepState оновили карту фронту й додали нові просування окупантів. За даними аналітиків, ворог мав успіхи на Сумщині, Донеччині та Харківщині.

Зокрема активні просування були помітні в районі Кіндратівки, що розташована в Сумській області. Населений пункт перебуває під контролем українських Сил оборони, однак сусідня Костянтинівка окупована, а поруч із селом утворилася "сіра зона".

Ворог просувається на півночі Сумщини: показуємо на карті

На Південно-Слобожанському напрямку ворог просунувся біля Вовчанська. Місто перебуває в зоні активних бойових дій та переживає постійні російські обстріли.

Помітні просування ворога в районі Вовчанська: карта

Також ворог активно діє в Мирнограді, що в Донецькій області. Окупанти підходять ближче до міста, яке вже перебуває в "сірій зоні". Зазначимо, що між Мирноградом та Покровськом, бої в якому залишаються найгарячіші, відстань складає 7 кілометрів по прямій.  

Росіяни посилили свої дії в Мирнограді: карта фронту

Що відомо про ситуацію на гарячих точках фронту?

  • Біля Мирнограда Росія зосередила близько 10 підрозділів. Росіяни хочуть спробувати прорвати оборону після того, як їм не вдалося захопити Покровськ. Захисники натомість посилили свою оборону і завдають ворогу значних втрат.

  • Російські окупанти захопили село Грабовське на Сумщині після прориву кордону 19 грудня. Село розташоване на кордоні з в Краснопільській громаді. У Грабовському тривали бої, однак за інформацією DeepState, воно перейшло під контроль противника.

  • Російські війська планують захопити Мирноград, Покровськ та Добропілля, використовуючи масові атаки та зміни погодних умов. Начальник штабу першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький розповів у коментарі 24 Каналу, що окупанти збільшили кількість особового складу і техніки для наступів.