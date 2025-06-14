Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет от американского Института изучения войны.

К теме Более 200 боестолкновений, россияне активно давят на нескольких направлениях: карта фронта на 13 июня

Как изменилась линия фронта по данным ISW

Украинские и российские войска продолжили наступательные операции в Курской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в северо-западной части Белгородской области .

. Российские войска недавно продвинулись в Сумской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 июня, свидетельствуют о продвижении солдат страны-агрессора на северо-восток от Яблоновки.

в Геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 июня, свидетельствуют о продвижении солдат страны-агрессора на северо-восток от Яблоновки. Россияне продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Тоже самое происходило возле Боровой, а также на Лиманском и Сиверском направлении.

Ситуация на фронте по состоянию на 14 июня / Карты ISW

Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, свидетельствуют что россияне недавно продвинулись на юго-восток от Белой Горы (на юго-восток от Часового Яра).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, свидетельствуют что россияне недавно продвинулись на юго-восток от Белой Горы (на юго-восток от Часового Яра). Украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, свидетельствуют, что украинские войска недавно отбили позиции в Дилиевке (к северу от Торецка) и в южной части Александро-Калинового (к западу от Торецка).

Геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, свидетельствуют, что украинские войска недавно отбили позиции в Дилиевке (к северу от Торецка) и в южной части Александро-Калинового (к западу от Торецка). Россияне недавно продвинулись на Покровском направлении . Видеозаписи, опубликованные 12 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Котлино. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, указывают на то, что захватчики недавно незначительно продвинулись к северу от Малиновки (к востоку от Покровска).

. Видеозаписи, опубликованные 12 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Котлино. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, указывают на то, что захватчики недавно незначительно продвинулись к северу от Малиновки (к востоку от Покровска). 13 июня российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли. То же самое на Кураховском направлении .

, но подтвержденного прогресса не достигли. То же самое на . Российская армия недавно продвинулась в направлении Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 13 июня, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Комара, к востоку от этого села и на юго-восток от Шевченко.

Геолокационные видеозаписи, опубликованы 13 июня, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Комара, к востоку от этого села и на юго-восток от Шевченко. На Гуляйпольском, Запорожском и Херсонском направлениях продвижений врага также зафиксировано не было.

Итак, можно сделать вывод, что за сутки оккупанты смогли продвинуться в Сумской области, а также у Часового Яра, Большой Новоселки и на Покровском направлении. Украинские же военные имели успехи на Покровском направлении.