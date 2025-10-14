ВСУ продвинулись на Донбассе и Запорожье, россияне – на 3 направлениях: обзор фронта и карт ISW
- Украинские войска продвинулись на направлении Константиновка – Дружковка и на западе Запорожской области, освободив Щербаки.
- Российские войска достигли незначительного прогресса на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, но не смогли продвинуться на других участках фронта.
Украинские военные имели продвижение на 2 направлениях фронта. В то же время врагу удалось достичь частичного успеха на 3 отрезках линии боевого соприкосновения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
К теме Новые направления, бои в Купянске, успехи под Покровском: как изменилась линия фронта за неделю
Что происходило на фронте по состоянию на 14 октября?
- 13 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Кондратовки, Константиновки и Алексеевки.
- Россияне пытались наступать на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково.
- 13 октября российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Хатнего и Мелового и на юго-восток от Большого Бурлука вблизи Бологовки, но не продвинулись вперед.
- Оккупанты проводили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. 12 и 13 октября российские войска атаковали вблизи Купянска, Нововасильевки, Каменки, Двуречанского, Колодязного, Западного, Кутьковки, Петропавловки, Песчаного и Степной Новоселовки.
- 13 октября российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Враг атаковал к северо-востоку от Боровой вблизи Зеленого Гая и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки.
- Армия России продолжила наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты наступали в направлении Лимана, вблизи Дробышева, Новоселовки, Шандриголово, Новомихайловки, Колодезей, Мирного, Торского и Ямполя.
- Российские войска наступали на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Россияне атаковали вблизи Северска, Серебрянки и Выемки.
Какая ситуация на фронте по состоянию на 14 октября / Карты ISW
- Украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 октября, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на северной окраине Щербиновки, что к югу от Константиновки.
- Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска захватили Дорожное, что на юго-восток от Доброполья.
В то же время майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал в эфире 24 Канала, что Добропольская операция сорвала планы россиян. Маневровая оборона позволила Силам обороны взять оккупационные войска в оперативное окружение в нескольких позициях и изменить ситуацию на Добропольском направлении в худшую сторону для врага.
- Россияне недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 13 октября, свидетельствуют, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-запад от Михайловки.
- Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 и 13 октября, свидетельствуют, что россияне недавно продвинулись на северо-запад от Котляровки (к востоку от Новопавловки) и на север от Новоукраинки (к югу от Новопавловки).
- 13 октября российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении и на востоке Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. 12 октября в ВСУ объявили, что украинские войска недавно освободили Щербаки (к западу от Орехова).
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 13 октября.
Что еще писали военные и аналитики об изменениях на линии соприкосновения?
Аналитики DeepState рассказали, что в районе Серебрянки Донецкой области увеличилась серая зона, где россияне регулярно давят, но не могут закрепиться. По данным экспертов, враг, вероятно, не пытается захватить конкретные позиции или населенный пункт, а хочет как можно больше продвинуться вглубь территории, чтобы двигаться дальше.
Военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что российская армия осуществила неудачную попытку механизированного штурма в направлении Мирнограда. Украинские военные уничтожили российскую технику и продолжают ликвидацию личного состава.
Пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак рассказывал в эфире 24 Канала, что сейчас Россия не захватила Часов Яр в Донецкой области. Ситуация в городе сложная, но украинские подразделения сдерживают врага.