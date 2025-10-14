Українські військові мали просування на 2 напрямках фронту. Водночас ворогу вдалося досягнути часткового успіху на 3 відтинках лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Що відбувалося на фронті станом на 14 жовтня?

13 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед. Окупанти атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки, Костянтинівки та Олексіївки.

, але не просунулися вперед. Окупанти атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки, Костянтинівки та Олексіївки. Росіяни намагалися наступати на півночі Харківської області , але не просунулися вперед. Російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового.

, але не просунулися вперед. Російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового. 13 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Хатнього та Мілового та на південний схід від Великого Бурлука поблизу Бологівки, але не просунулися вперед.

поблизу Хатнього та Мілового та на південний схід від Великого Бурлука поблизу Бологівки, але не просунулися вперед. Окупанти мали наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед. 12 та 13 жовтня російські війська атакували поблизу Куп'янська, Нововасилівки, Кам'янки, Дворічанського, Колодязного, Западного, Кутьківки, Петропавлівки, Піщаного та Степової Новоселівки.

, але не просунулися вперед. 12 та 13 жовтня російські війська атакували поблизу Куп'янська, Нововасилівки, Кам'янки, Дворічанського, Колодязного, Западного, Кутьківки, Петропавлівки, Піщаного та Степової Новоселівки. 13 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли. Ворог атакував на північний схід від Борової поблизу Зеленого Гаю та на південний схід від Борової поблизу Греківки.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Ворог атакував на північний схід від Борової поблизу Зеленого Гаю та на південний схід від Борової поблизу Греківки. Армія Росії продовжила наступальні операції на Лиманському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти наступали у напрямку Лимана, поблизу Дробишева, Новоселівки, Шандриголового, Новомихайлівки, Колодязів, Мирного, Торського та Ямполя.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти наступали у напрямку Лимана, поблизу Дробишева, Новоселівки, Шандриголового, Новомихайлівки, Колодязів, Мирного, Торського та Ямполя. Російські війська наступали на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Росіяни атакували поблизу Сіверська, Серебрянки та Виїмки.

Яка ситуація на фронті станом на 14 жовтня / Карти ISW

Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 жовтня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на північній околиці Щербинівки, що на південь від Костянтинівки.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 жовтня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на північній околиці Щербинівки, що на південь від Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська захопили Дорожнє, що на південний схід від Добропілля.

Водночас майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів в етері 24 Каналу, що Добропільська операція зірвала плани росіян. Маневрова оборона дозволила Силам оборони взяти окупаційні війська в оперативне оточення у кількох позиціях та змінити ситуацію на Добропільському напрямку у гірший бік для ворога.

Росіяни нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 жовтня, свідчать, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Михайлівки.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 жовтня, свідчать, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Михайлівки. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 та 13 жовтня, свідчать, що росіяни нещодавно просунулися на північний захід від Котлярівки (на схід від Новопавлівки) та на північ від Новоукраїнки (на південь від Новопавлівки).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 та 13 жовтня, свідчать, що росіяни нещодавно просунулися на північний захід від Котлярівки (на схід від Новопавлівки) та на північ від Новоукраїнки (на південь від Новопавлівки). 13 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку та на сході Запорізької області , але підтвердженого прогресу не досягли.

та на , але підтвердженого прогресу не досягли. Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області . 12 жовтня у ЗСУ оголосили, що українські війська нещодавно звільнили Щербаки (на захід від Оріхова).

. 12 жовтня у ЗСУ оголосили, що українські війська нещодавно звільнили Щербаки (на захід від Оріхова). Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 13 жовтня.

