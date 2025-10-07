Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российские военные пытаются захватить как можно больше украинских земель.

На Лиманском направлении они внедряют инновации на поле боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что говорят в ISW о действиях россиян на Лиманском направлении?

По данным ISW, украинские войска недавно удержали позиции или даже имели продвижение на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, сообщил, что россияне недавно совершили штурм с использованием танка, тогда как мотоциклы поблизости несли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), настроенные на различные частоты. По его словам, россияне постоянно внедряют инновации на поле боя, чтобы снова сделать механизированные штурмы жизнеспособными.

Зато другая украинская бригада сообщила, что российские войска накапливают личный состав на Лиманском направлении и пользуются неблагоприятными погодными условиями, которые ограничивают возможности украинских беспилотников по проведению наземных операций.

Заметим, что российские войска также недавно имели продвижение на Купянском, Северском и Покровском направлениях. Кроме этого, они продвинулись в тактическом районе Доброполья.

Россияне захватили Новое Шахово и Дорожное (оба на юго-запад от Доброполья), удерживают позиции в Ивановке, а также снова вошли в Золотой Колодец. Тогда как украинские войска продвинулись на севере Сумской области.

