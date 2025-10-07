Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російські військові намагаються захопити якнайбільше українських земель.

На Покровському напрямку вони атакують, використовуючи цивільні транспортні засоби, мотоцикли, всюдиходи та електромобілі, тоді як на Лиманському – впроваджують інновації на полі бою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що кажуть в ISW про ситуацію на фронті?

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

6 жовтня росіяни продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Речник української бригади, яка діє на цьому напрямку, повідомив, що вони давно не проводили механізованих або великих піхотних атак. Окупанти б'ють по позиціях ЗСУ невеликими піхотними групами з кількох напрямків одночасно, намагаючись відвернути увагу української розвідки та скористатися диверсією для заходу на українські позиції.

Росіяни провели обмежені наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.

Українські війська нещодавно утримали позиції або навіть мали просування на Лиманському напрямку. Речник української бригади, що діє на цьому напрямку, повідомив, що російські війська нещодавно здійснили штурм з використанням танка, тоді як мотоцикли поблизу несли засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), налаштовані на різні частоти. За його словами, росіяни постійно впроваджують інновації на полі бою, щоб знову зробити механізовані штурми життєздатними.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, в центральній частині Кузьминівки (на південь від Сіверська).

Українські та російські війська мали просування в тактичному районі Добропілля. Росіяни захопили Нове Шахове та Дорожнє (обидва на південний захід від Добропілля), утримують позиції в Іванівці, а також знову увійшли до Золотого Колодязя.

Окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

6 жовтня російські війська продовжили наступальні операції у Запорізькій області, але підтвердженого прогресу не досягли.

На Херсонському напрямку вони також продовжували обмежені наземні атаки, але не просунулися вперед.

