Россияне продвинулись на важном направлении, – Deep State

Новую информацию обнародовали аналитики проекта Deep State. Следует сказать, что они наносят движение обеих сторон на карту не сразу, а позже.

Речь о Запорожской области.

Враг продвинулся вблизи Гуляйполя,

– коротко написали в Deep State.

5 марта аналитики Института изучения войны (ISW) писали, что ВСУ зашли в западную часть Гуляйполя.

7 марта стало известно, что Россия перебросила подразделения морской пехоты на Гуляйпольское направление. Бойцы украинского 225 отдельного штурмового полка рассказали, что это 40 бригада российской морской пехоты.

Важно, что оккупанты передислоцировали подразделения морской пехоты, включая подразделения 40-й бригады морской пехоты, с Покровского направления и тактического района Доброполье в Донецкой области на Гуляйпольское направление вблизи стыка Днепропетровской и Запорожской областей. В ISW считают, что это ответ Кремля на недавние украинские достижения на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

8 марта 40 бригада морской пехоты России провела ограниченное механизированное наступление в направлении Гуляйполя. ВСУ отбили его. Россияне отправили танк, боевую бронированную машину и два квадроцикла с десантом.

"Российские войска недавно предоставили приоритет проведению небольших групповых проникновений с пехотой и нечасто проводили механизированные нападения. ISW последний раз наблюдала небольшие механизированные нападения в южном Покровске и Купянске 5 и 9 февраля соответственно", – акцентировали в ISW.