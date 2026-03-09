Росіяни просунулися на важливому напрямку, – Deep State

Нову інформацію оприлюднили аналітики проєкту Deep State. Слід сказати, що вони наносять рух обох сторін на карту не одразу, а пізніше.

Мова про Запорізьку область.

Ворог просунувся поблизу Гуляйполя,

– коротко написали в Deep State.

Просування росіян на 9 березня: дивіться карту Deep State

5 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали, що ЗСУ зайшли у західну частину Гуляйполя.

7 березня стало відомо, що Росія перекинула підрозділи морської піхоти на Гуляйпільський напрямок. Бійці українського 225 окремого штурмового полку розповіли, що це 40 бригада російської морської піхоти.

Важливо, що окупанти передислокували підрозділи морської піхоти, включаючи підрозділи 40-ї бригади морської піхоти, з Покровського напрямку та тактичного району Добропілля в Донецькій області на Гуляйпільський напрямок поблизу стику Дніпропетровської та Запорізької областей. В ISW вважають, що це відповідь Кремля на нещодавні українські здобутки на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

8 березня 40 бригада морської піхоти Росії провела обмежений механізований наступ у напрямку Гуляйполя. ЗСУ відбили його. Росіяни відправили танк, бойову броньовану машину та два квадроцикли з десантом.

"Російські війська нещодавно надали пріоритет проведенню невеликих групових проникнень з піхотою і нечасто проводили механізовані напади. ISW востаннє спостерігала невеликі механізовані напади в південному Покровську та Куп'янську 5 та 9 лютого відповідно", – акцентували в ISW.