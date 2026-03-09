Нову інформацію оприлюднили аналітики проєкту Deep State. Слід сказати, що вони наносять рух обох сторін на карту не одразу, а пізніше.

Де просунулися росіяни на 9 березня?

Мова про Запорізьку область.

Ворог просунувся поблизу Гуляйполя,
– коротко написали в Deep State.

Просування росіян на 9 березня: дивіться карту Deep State

Що відбувається біля Гуляйполя?

  • 5 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали, що ЗСУ зайшли у західну частину Гуляйполя.

  • 7 березня стало відомо, що Росія перекинула підрозділи морської піхоти на Гуляйпільський напрямок. Бійці українського 225 окремого штурмового полку розповіли, що це 40 бригада російської морської піхоти.

  • Важливо, що окупанти передислокували підрозділи морської піхоти, включаючи підрозділи 40-ї бригади морської піхоти, з Покровського напрямку та тактичного району Добропілля в Донецькій області на Гуляйпільський напрямок поблизу стику Дніпропетровської та Запорізької областей. В ISW вважають, що це відповідь Кремля на нещодавні українські здобутки на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

  • 8 березня 40 бригада морської піхоти Росії провела обмежений механізований наступ у напрямку Гуляйполя. ЗСУ відбили його. Росіяни відправили танк, бойову броньовану машину та два квадроцикли з десантом.

  • "Російські війська нещодавно надали пріоритет проведенню невеликих групових проникнень з піхотою і нечасто проводили механізовані напади. ISW востаннє спостерігала невеликі механізовані напади в південному Покровську та Куп'янську 5 та 9 лютого відповідно", – акцентували в ISW.

  • Військовий оглядач Костянтин Машовець у колонці для 24 Каналу заявив, що росіяни на Гуляйпільщині намагаються і йти в штурм, і тримати оборону. У самому Гуляйполі тривають запеклі бої в західній частині.