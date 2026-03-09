Новую информацию обнародовали аналитики проекта Deep State. Следует сказать, что они наносят движение обеих сторон на карту не сразу, а позже.

Где продвинулись россияне на 9 марта?

Речь о Запорожской области.

Враг продвинулся вблизи Гуляйполя,
– коротко написали в Deep State.

Продвижение россиян на 9 марта: смотрите карту Deep State

Что происходит возле Гуляйполя?

  • 5 марта аналитики Института изучения войны (ISW) писали, что ВСУ зашли в западную часть Гуляйполя.

  • 7 марта стало известно, что Россия перебросила подразделения морской пехоты на Гуляйпольское направление. Бойцы украинского 225 отдельного штурмового полка рассказали, что это 40 бригада российской морской пехоты.

  • Важно, что оккупанты передислоцировали подразделения морской пехоты, включая подразделения 40-й бригады морской пехоты, с Покровского направления и тактического района Доброполье в Донецкой области на Гуляйпольское направление вблизи стыка Днепропетровской и Запорожской областей. В ISW считают, что это ответ Кремля на недавние украинские достижения на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

  • 8 марта 40 бригада морской пехоты России провела ограниченное механизированное наступление в направлении Гуляйполя. ВСУ отбили его. Россияне отправили танк, боевую бронированную машину и два квадроцикла с десантом.

  • "Российские войска недавно предоставили приоритет проведению небольших групповых проникновений с пехотой и нечасто проводили механизированные нападения. ISW последний раз наблюдала небольшие механизированные нападения в южном Покровске и Купянске 5 и 9 февраля соответственно", – акцентировали в ISW.

  • Военный обозреватель Константин Машовец в колонке для 24 Канала заявил, что россияне на Гуляйпольщине пытаются и идти в штурм, и держать оборону. В самом Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои в западной части.