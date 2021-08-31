Почему Афганистан, на демократизацию которого вкладывались миллиарды долларов, снова превращается в анклав терроризма? Можно ли было этого избежать – читайте в блоге.

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Всё резко изменилось

Еще несколько недель назад сохранялась надежда, что в столице Афганистана останутся дипломатические миссии западных стран, а это значило бы хоть какую-то связь с внешним миром. Еще несколько недель назад ни одна страна не планировала уходить из Афганистана полностью. Войска – да, но послы и представители международных организаций всё же планировали оставаться в стране.

Но всё резко изменилось и на сегодня ни одна западная страна не составляет даже своих консулов. Из страны уходят все до последнего, а это значит, что с 1 сентября Афганистан погружается в тотальную тьму, за которой просто некому будет наблюдать. Скорее всего мы будем узнавать только маленькие обрывки правды из нового Афганистана.

И изменилось ведь всё не после терактов вблизи аэропорта Кабула, всё изменилось гораздо раньше. Еще в середине лета американская разведка отводила от 90 до 180 дней, которые понадобятся "Талибану" на захват власти. Американцы надеялись, что не зря обучали сотни тысяч афганских солдат и теперь они встанут на защиту своей Родины.

Постапокалиптический фильм

Но 15 августа в Кабуле напомнило какой-то постапокалиптический фильм, когда в город вошли талибы – их не встретил вообще никто. Президент страны, вероятно прихватив с собой почти 170 миллионов долларов из казны, сбежал в Эмираты, а солдаты просто исчезли без следа.



Ашраф Гани бежал из Афганистана / Фото Avesta

Тогда Джо Байден яростно набросился именно на рядовых афганских солдат, заявив, что у них попросту нет воли к борьбе. Но обвинять простых солдат в корне не верно, ведь большинство из них банально боялись за свои жизни, понимая, что верхушка их точно не прикроет.

Победа Талибана – это результат многолетней коррупции и кумовства в верхних эшелонах власти. И, кроме самих афганских чиновников, в этой грязной истории, к сожалению, замешаны и американские высокопоставленные военные.

И такой расклад в Афганистане ведь не был секретом и не возник вчера.

Почему солдаты не справились с талибами

В 2020 году Transparency International уже вносили Афганистан в 20-ку самых коррумпированных стран мира. Кроме того, многие знали, что американская помощь, чаще всего оседала в карманах высших чинов Афганистана и совсем не доходила до простых афганцев.

Так почему они должны были верить тому же президенту Гани, а тем более идти воевать за его власть? Да и было ли кому воевать?

Джо Байден в июле недоумевал – как обученная 300-тысячная армия Афганистана не способна сразиться с 75 тысячами талибов? Но, если не Байден, то Пентагон точно знал – нет никаких 300 тысяч солдат и никогда не было.

Еще в 2017 году специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко, выступил с отчетом, в котором заявил, что афганское правительство создает тысячи батальонов-призраков для получения американских денег. Но тогда в Вашингтоне это мало кого задело.

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В результате, уже в январе 2021 года Центр по борьбе с терроризмом в Вест-Поинте сообщает шокирующую информацию. В Афганистане, в лучшем случае, насчитывается 96 тысяч солдат правительственных войск. Но в Вашингтоне снова промолчали.

Шокирующие кадры из казарм Афганистана

Идем дальше – а могли ли хотя бы эти 96 тысяч сражаться. И снова ответ – скорее нет, чем да. Журналисты издания France 24 получили шокирующие кадры из военных казарм Афганистана. Оказалось, что солдаты уже многие месяцы не получают зарплату, их фактически не кормят, а форму не меняли уже несколько лет.

Что парадоксально – афганские военные жаловались, что чаще всего им приходилось идти на черные рынки и, в том числе у талибов, покупать пайки и форму, которую ранее им продали их же командиры. И все об этом в афганской армии знали – всё воровалось и всё продавалось. В том числе и американское оружие.

Как думаете – армия в таком состоянии способна бороться?

Коррупция в Афганистане достигала такого пика, что никого уже даже не смущало, что деньги США часто шли прямо в руки Талибана. 2009 год, издание National пишет следующее: "Частные охранные компании в Афганистане получают миллионы долларов от Пентагона за то, что охраняют американские продовольственные конвои перемещающиеся по территории страны – от одной военной базы к другой. Предполагаемый враг – талибы.

Но еще в 2009 году оказалось, что афганские подрядчики не имели даже надлежащего персонала для охраны, они просто делились американскими деньгами с талибами и те, конечно же, не нападали на конвои США. И эта цепочка не прекратилась вплоть до начал вывода войск США.

Пентагон финансировал "Талибан"

По иронии судьбы, Пентагон многие годы непреднамеренно лично финансировал "Талибан", а связующим звеном были все те же чиновники из команды президента Гани.

Но апогеем коррупции, которая и сделала "Талибан" таким сильным, стала добыча полезных ископаемых. Афганские законы запрещали покупать полезные ископаемые у незарегистрированных добытчиков. Как правило, ними являлись как раз талибы. В отдаленных регионах они действительно добывали всё, что можно достать из-под земли.

Но, в какой-то момент одной из компаний, которая имела больше контракты с американцами на поставки хромита, вдруг стало позволено покупать минерал у талибов. Позже окажется, что довольно увесистым пакетом акций этой компании владеет лично брат президента Афганистана – Хашмат Гани.

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Но и это еще не всё. В Афганистане все прекрасно знали, что Хашмат Гани был лишь прикрытием для владельца контрольного пакета акций – бывшего американского командующего в Афганистане генерала Дэвида Петреуса, который предоставлял прикрытие незаконной деятельности.

"Карточный домик" тут же рухнул

По сути в покупке незаконно добытого хромита у боевиков были заинтересованы и правительство Афганистана, и некоторые американские военачальники. И афганский народ, и армия всё это видели, а потому стоит ли удивляться, что они не препятствовали захвату власти Талибаном?

Афганское правительство и армия были лишь "карточным домиком", который многие годы поддерживали американцы. И такой расклад был выгоден всем: и афганским чиновникам, и некоторым нечистым на руку американским военным.

Поэтому, как только стало известно, что американцы уходят из страны – афганский "карточный домик" тут же рухнул. Вместе с ним канули в лету и все коррупционные делишки.