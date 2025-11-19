Россия имеет 5 продвижений в Донецкой области и Запорожье: карта DeepState за 19 ноября

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Украинские защитники продолжают противостоять стране-террористке России. К сожалению, оккупанты снова имеют несколько продвижений на фронте.
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 19 ноября. По их данным, российские войска имеют 5 продвижений.
Так, враг продвинулся в Новоспасском и Щербиновке, что в Донецкой области.
Также зафиксировано продвижение российских войск возле Веселого.
Кроме того, враг имел успехи в Запорожье, а именно у Высокого и Затишья.
Военные сообщили, что на Покровском направлении активизировались стрелковые бои.
Россияне пытаются замкнуть Покровско-Мирноградский котел и прорваться в сам Покровск. Украинские контратаки под Добропольем и устойчивая оборона в городе сдерживают это.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, что российские власти призывает резервистов из ВОТ и перебрасывает их в 51-ю и 8-ю армии России. Часть уже воюет в Донецкой области, остальные могут активизироваться на Юге.