19 листопада, 16:03
Росія має 5 просувань на Донеччині та Запоріжжі: мапа DeepState за 19 листопада

Софія Рожик
Основні тези
  • Аналітики DeepState підтверджують 5 просувань російських військ станом на ранок 19 листопада.
  • Зокрема, окупанти здійснили просування в Новоспаському та Щербинівці на Донеччині.

Українські захисники продовжують протистояти країні-терористці Росії. На жаль, окупанти знову мають кілька просувань на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як змінилася карта фронту?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій вранці 19 листопада. За їхніми даними, російські війська мають 5 просувань. 

Так, ворог просунувся в Новоспаському та Щербинівці, що у Донецькій області.

Росіяни мали успіхи в Новоспаському: дивіться на карті

Ворог просунувся в Щербинівці: дивіться на карті

Також зафіксовано просування російських військ біля Веселого.

Росія просунулася біля Весело: дивіться на карті

Окрім того, ворог мав успіхи на Запоріжжі, а саме біля Високого та Затишшя.

Росія просунулася біля Високого: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Затишшя: дивіться на карті

