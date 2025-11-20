Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия оккупировала село в Запорожье и продвинулась на Харьковщине: карта DeepState за 20 ноября
20 ноября, 21:07
2

Россия оккупировала село в Запорожье и продвинулась на Харьковщине: карта DeepState за 20 ноября

София Рожик
Основные тезисы
  • Враг оккупировал Веселое в Запорожской области.
  • Он также продвинулся вблизи Затишья и Боровской Андреевки.

Украинская армия активно противостоит оккупантам на фронте. К сожалению, россияне снова имеют несколько продвижений на фронте.

А еще они оккупировали один населенный пункт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Безумное количество россиян, – интервью командира "Ахиллеса" о боях за Покровск и Купянск

Какие изменения на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 20 ноября.

Изменения зафиксированы на Запорожье и Харьковщине.

Так, враг оккупировал Веселое и продвинулся возле Затишья Запорожской области.

Россия оккупировала Веселое: смотрите на карте

Враг продвинулся вблизи Затишья: смотрите на карте

Кроме того, оккупанты имели продвижение у Боровской Андреевки в Харьковской области.

Россияне продвинулись вблизи Боровской Андреевки: смотрите на карте

Ситуация на фронте: последние новости