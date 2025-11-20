Россия оккупировала село в Запорожье и продвинулась на Харьковщине: карта DeepState за 20 ноября
- Враг оккупировал Веселое в Запорожской области.
- Он также продвинулся вблизи Затишья и Боровской Андреевки.
Украинская армия активно противостоит оккупантам на фронте. К сожалению, россияне снова имеют несколько продвижений на фронте.
Какие изменения на фронте?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 20 ноября.
Изменения зафиксированы на Запорожье и Харьковщине.
Так, враг оккупировал Веселое и продвинулся возле Затишья Запорожской области.
Россия оккупировала Веселое: смотрите на карте
Враг продвинулся вблизи Затишья: смотрите на карте
Кроме того, оккупанты имели продвижение у Боровской Андреевки в Харьковской области.
Россияне продвинулись вблизи Боровской Андреевки: смотрите на карте
Ситуация на фронте: последние новости
За сутки 19 ноября на фронте было зафиксировано 200 штурмов.
19 ноября аналитики сообщали о продвижении россиян в Новоспасском, Щербиновке, вблизи Веселого, Высокого и Затишья.
А согласно данным ISW за 18 ноября ВСУ имели успехи на Купянском и Боровском направлении, а также на Запорожье.