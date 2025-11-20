Укр Рус
20 листопада, 21:07
Росія окупувала село на Запоріжжі та просунулася на Харківщині: мапа DeepState за 20 листопада

Софія Рожик
Основні тези
  • Ворог окупував Веселе в Запорізькій області.
  • Він також просунувся поблизу Затишшя і Борівської Андріївки.

Українська армія активно протистоїть окупантам на фронті. На жаль, росіяни знову мають кілька просувань на фронті.

А ще вони окупували один населений пункт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Які зміни на фронті?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій вдень 20 листопада. 

Зміни зафіксовані на Запоріжжі та Харківщині.

Так, ворог окупував Веселе та просунувся біля Затишшя Запорізької області.

Окрім того, окупанти мали просування біля Борівської Андріївки у Харківській області.

Ситуація на фронті: останні новини