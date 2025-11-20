Росія окупувала село на Запоріжжі та просунулася на Харківщині: мапа DeepState за 20 листопада

Так, ворог окупував Веселе та просунувся біля Затишшя Запорізької області.

Зміни зафіксовані на Запоріжжі та Харківщині.

Росія окупувала Веселе: дивіться на карті

Ворог просунувся поблизу Затишшя: дивіться на карті

Окрім того, окупанти мали просування біля Борівської Андріївки у Харківській області.

Росіяни просунулися поблизу Борівської Андріївки: дивіться на карті

За добу 19 листопада на фронті було зафіксовано 200 штурмів.

19 листопада аналітики повідомляли про просування росіян у Новоспаському, Щербинівці, поблизу Веселого, Високого та Затишшя.