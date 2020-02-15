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      Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"

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      ФК "Динамо" / ua-football.com

      Нове покоління динамівців, дякувати Богу, здається все-таки обирає гру в Counter Strike та DOTА замість деберцу.

      Про звичаї в київському клубі, тягу окремих гравців та функціонерів клубу до азартних ігор. Переважна частина інформації в тексті – вигадки автора, для всього іншого – прикріплене посилання на джерело інформації.

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      Порівнювати стратегію розвитку клубу футбольних клубів "Шахтар" та "Динамо" це як порівнювати корпорацію Proctor & Gamble з центральним ринком 90-х років будь-якого великого міста. В останньому панує комерційний хаос, блатні поняття, азартні ігри та кумівство.

      Ти можеш піднятися на ринку та стати заможнім та щасливим, але вище рівня торгівлі овочами ти не піднімешся. А можеш зламатися та назавжди попрощатися з мріями стати успішним, особливо, якщо ти не місцевий на цьому ринку 90-х.

      Коли Факундо Бертольйо вперше зайшов до роздягальні "Динамо" йому під ноги кинули динамівський шарф. Не знаючи місцевих звичаїв Факундо переступив через нього, після чого Денис Гармаш встав та попросив Сергія Рибалку увімкнути телевізор гучніше.

      Колумбійський гравець Андреас Ескобар, однофамілець та земляк з Медельїну знаменитого наркобарона, просидів на контракті з "Динамо" з 2011 по 2017 рік. Він постійно здавався в оренду у Колумбію та повертався назад. Футболістом він був ніяким, проте, можливо, став непоганим кур'єром.

      Супер талант Андре, стрімко увірвався в дорослий футбол у складі "Сантоса", але став черговим бразильським легіонером у якого не склалося в "Динамо". Неймар, якого ми втратили, після недовгого вояжу в Київ став навіть трохи заїкатися. За непідтвердженими чутками він встигнув, а перші дні програти Денису Гармашу в очко всю свою зарплату в "Динамо" за пів року. Андре пішов жалітися Суркісу, але той мовою жестів та ламаній англійській пояснив йому, що картковий борг дорожче честі та що не знає хто купував його за 8 мільйонів євро.

      Кармічна справедливість з часом відновилась і вже Денис Гармаш рятував своє "очко" від кримінальних авторитетів, після програшу на тоталізаторі. Першим постраждав його автомобіль, але ситуацію вдалося вирішити після особистого втручання братів Суркісів. Після цього Гармаш ще 1,5 року удавав що відпрацьовує в "Динамо" заплачені за його борги кошти, поки зовсім не втратив мотивацію у футболі.

      Постраждав через тягу до азарту в "Динамо" не лише Гармаш. Денис Бойко поніс суттєві репутаційні втрати після шахрайства у грі в карти на великі гроші. Він зміг повернутися до "Динамо" лише тоді коли всі очевидці тієї історії завершили свої виступи за клуб.

      Хвилиночку! Щодо проблем з азартними іграми в Ігоря Суркіса відомо давно. Це завжди прямо чи опосередковано впливало на клуб та його гравців. Мілевський не втече із золотої клітки, не позбавиться всіх друзів-паразитів, не заграє на заході через програш Суркісом в казино великої суми, напередодні трансферу Мілевського до Європи. Артем досі глузує з Суркіса за ту ситуацію. Газаєва призначать тренером в результаті програшу в карти Суркісом представникам російської ОЗУ. І я впевнений це далеко не повний список бід, які принесли в Динамо картіжники.

      Нове покоління динамівців, дякувати Богу, здається все-таки обирає гру в Counter Strike та DOTА замість деберцу. Але найталановитіші з них все одно залишаються під крилом людей, які глибоко застрягли в епосі вирішування питань на ринку зі шкіряною барсеткою в руках.

      Цікаво: Президент "Динамо" Суркіс проїхався катком по Українській асоціації футболу

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      Теги: Новости Украины Новости политики Футбол Динамо Публикации Ігор Суркіс
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