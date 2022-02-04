Уже на следующей неделе глава МИД Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан прилетят в Киев. Именно во время этого визита Дмитрий Кулеба намерен обсудить с немецкой дипломаткой помощь Берлина Украине.

Обратите внимание Германия до сих пор официально не подтвердила предоставление Украине хотя бы шлемов

Германия может делать больше

Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Берлин может сделать гораздо больше в решении конфликта между Украиной и Россией, чем делает сейчас. В качестве примера дипломат привел каски, которые Германия планирует предоставить Украине. Глава МИД назвал их бесполезными на фоне угрозы новой агрессии Кремля.

Каски в нынешней ситуации фрустрируют,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что во время визита Бербок в Киев он обсудит с ней все те сложности, которые появились в последнее время. Кулеба назвал свою немецкую коллегу хорошим человеком, однако убежден, что Берлин должен приложить больше усилий для сохранения мира в Европе.

"То, что происходит в Украине – не только об Украине. Если Запад проиграет здесь, это направит очень простой сигнал всему миру, что Запад не может защитить свои убеждения и защитить себя", – подчеркнул Кулеба.

К слову, визит Бербок и Ле Дриана в Киев запланирован на 7 – 8 февраля.

Позиция Германии относительно угрозы российского вторжения в Украину: главное

На фоне угрозы российского вторжения ряд зарубежных партнеров начали помогать Украине вооружением для усиления обороноспособности. Среди таких стран США, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.

Однако Германия не поддерживает такой идеи и не позволяет другим странам передавать оружие своего производства в Украину, как это сделали США. Свою позицию Берлин объясняет стремлением разрешить ситуацию дипломатическим путем.

Зато немецкое правительство пообещало Украине выделить 5 000 касок и развернуть полевой госпиталь. Однако по информации СМИ, в Берлине до сих пор это не согласовали.

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