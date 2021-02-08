Гарри Каспаров заявил, что Россия не сможет избавиться от своего имперского прошлого, пока не будет решена крымская проблема. Бывший чемпион мира по шахматам считает, что Россия должна вернуть Украине полуостров.

Каспаров поделился своим отношением к российскому оппозиционеру Алексею Навальному и вопросу возвращения Крымского полуострова Украине.

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Почему Россия должна вернуть Крым Украине

Экс-чемпион мира по шахматам отметил, что у него есть много политических разногласий с Алексеем Навальным, и Крым – один из самых болезненных вопросов. В частности, его позиция в отношении полуострова радикально отличается от позиции большинства российских оппозиционеров.

На мой взгляд, Россия не сможет стать полноценной демократией, избавиться от своего имперского прошлого, пока не будет кардинально решена крымская проблема, и Крым не вернется в Украину,

– отметил Каспаров.

Он заверил, что свою позицию не собирается менять ни на йоту.

Однако шахматист считает, что теперь говорить о разногласиях с Навальным было бы неправильно, потому что он стал символом сопротивления путинскому режиму.

Каковы перспективы

"Борьба с новыми технологиями кремлевскими методами обречена на неудачу", – добавил он. Поэтому рано или поздно вопрос Крыма вернется к повестке дня.

Каспаров убежден, что тогда Россия будет вынуждена вести себя по-другому на международной арене. А это, по его мнению, дает надежду, что ситуация с Крымом сдвинется с мертвой точки.

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Обратите внимание! Навальный после оккупации Крыма заявил, что полуостров – "это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать". Политик отмечал, что в Крыму якобы надо провести "нормальный референдум" по определению его дальнейшей судьбы.