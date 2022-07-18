Пресс-секретарь пожарной бригады Яннис Артопайос рассказал, что никаких опасных веществ в районе, где упал самолет "Антонов", не обнаружили. Заметьте, что сразу после авиакатастрофы местных жителей призвали закрыть окна, ведь на борту могли быть боеприпасы, поэтому дым в результате их горения мог быть потенциально токсичным.

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Спасатели продолжают ликвидировать последствия авиакатастрофы

По словам Артопайоса, силы гражданской защиты продолжают работать недалеко от села Палеохори, где около 23:00 16 июля упал украинский Ан-12. На его борту находились 8 членов экипажа. Все были украинцами.

На месте авиакатастрофы работали 30 пожарных и квалифицированный персонал греческой армии. Они создавали безопасные проходы для транспортировки тел. Все действия проводились во взаимодействии и при постоянном присутствии сил, находящихся в распоряжении Генерального штаба национальной обороны Греции.

Кроме этого, по словам Артопайоса, политическое руководство Министерства климатических кризисов и гражданской защиты на протяжении всего вечера поддерживало постоянную связь со всеми соответствующими министерствами, в частности, национальной обороны, иностранных дел, защиты граждан и здравоохранения и окружающей среды. Это происходило с целью лучшей координации и эффективного сбора информации об инциденте.

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На борту могли быть боеприпасы

Сразу после авиакатастрофы на место падения самолета немедленно отправились 15 пожарных с 7 машинами ближайших пожарных служб. Также туда направили:

пожарных из спецгрупп,

2 специальные машины для сбора опасных материалов,

мобильный оперативный центр "Олимп",

группу беспилотных летательных аппаратов, которые и обнаружили тела.

Как отметил Артопайос, приоритетом для спасателей было создание периметра безопасности и блокировка зоны авиакатастрофы, ведь на борту, вероятно, было 11,5 тонны боеприпасов. Тогда же жителей призвали закрыть окна и двери из-за задымления, а также не приближаться к месту аварии.

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Тела всех погибших извлекли из-под завалов

Генштаб национальной обороны направил на место авиакатастрофы подразделения по разминированию и группу специальной межпрофильной роты ядерной, биологической и химической защиты.

Также туда направили группу экоинспекторов. Артопайос отметил, что в районе падения Ан-12 опасные вещества не обнаружены.

Все 8 тел экипажа самолета "Антонов" уже вытащили из-под обломков. По данным пожарной службы, их отвезут в общую больницу в городе Комотини. Для транспортировки предоставили спецавтомобиль Вооруженных Сил.

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