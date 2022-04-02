В Госатомрегулировании сообщили, что на протяжении последних дней территория института, на которой расположена ЯПУ "Источник нейтронов", постоянно находится под обстрелами оккупантов. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб.

К теме На площадке "Источник нейтронов" нашли неразорванный снаряд "Смерч"

Значительные повреждения и радиационные последствия

В результате обстрелов площадки ЯПУ "Источник нейтронов" уже получили повреждения система внешнего энергоснабжения, система кондиционирования системы охлаждения.

"Источник нейтронов" еще с 24 февраля переведен в глубокое подкритическое состояние, его контролирует оперативный персонал ЯПУ. Внешнее электроснабжение там отсутствует, а восстановить его невозможно. В то же время, радиационная обстановка на площадке в пределах нормы.

В Госатомрегулировании в очередной раз подчеркивают, что продолжение бомбардировок и обстрелов площадки могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Вас может заинтересовать – Из-за оккупантов Чернобыль сейчас развозится по всему миру, – Емельяненко: смотрите видео