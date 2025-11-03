"Варварство и хаос": Сибига отреагировал на катер под флагом ЧВК "Вагнера" вблизи Эстонии

В воскресенье, 2 ноября, на реке Нарва, протекающей вдоль границы между Эстонией и Россией, заметили российский пограничный катер с черным флагом ЧВК "Вагнера". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что этот флаг символизирует варварство.

Что Сибига говорит об инциденте у берегов Эстонии?

Андрей Сибига заявил, что флаг ЧВК "Вагнера" символизирует варварство, военные преступления и хаос.

По словам министра, появление катера на границе ЕС и НАТО с Россией прекрасно подытоживает, что за этой границей цивилизации нет.

Именно поэтому крайне важно укреплять Украину, которая держит оборону от российского беззакония,

– подытожил глава МИД.

Ранее на появление российского катера уже реагировали в Министерстве иностранных дел Эстонии. Там заявили, что все, что происходит на реке Нарва, находится под контролем эстонской стороны.

Глава МИД Маргус Цахкна отметил, что это зрелище подтверждает тот факт, что "железная" система России дает трещину из-за развязанной ею агрессивной войны и постоянного давления со стороны Запада.

Что сейчас происходит в Эстонии?