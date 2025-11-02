Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии и комментарий главы внешнедипломатического ведомства страны Маргуса Тсахкни.

Смотрите также Авиабомбу весом 250 килограммов обнаружили в Эстонии у границы с Россией

Что известно об инциденте в Нарве?

На реке Нарва на границе Эстонии и Ленинградской области пограничники заметили российский катер береговой охраны. На нем обнаружили флаг российской частной военной компании "Вагнера".

"Вагнер" снова движется на Москву, или на этот раз начинает с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей стороны выглядит так, будто они уже аннексировали российских пограничников. Кто знает... МИД России?

– говорится в сообщении.

Российский катер на реке Нарва: смотрите видео

Министр иностранных дел страны Маргус Тскахна назвал это подтверждением того, что "железная" система России "трещит" из-за их агрессивной войны против Украины и давления со стороны западных союзников Киева.

"Мы также можем подтвердить, что чего бы россияне не пытались достичь на реке Нарва, это происходит под нашим бдительным оком", – подчеркнул эстонский министр, комментируя инцидент с катером.

Что еще происходило в этом районе?