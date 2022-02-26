Казахстан, как известно, является одним из ближайших союзников России. Однако официальное объявление ею войны Украине не поддержали даже там.

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Войска Казахстана не будут вводить в Украину

Власти Казахстана отказали России в просьбе приобщить свои войска к наступлению на Украину.

Более того, страна заявила, что не признает псевдореспублики на Донбассе. Их "легитимизацию" Владимир Путин использовал как повод для вторжения на украинскую землю.

Решение Казахстана похвалили в США

Такой шаг от союзника России получил поддержку Соединенных Штатов. "Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают псевдореспублики", – говорится в реакции Вашингтона. Там добавили, что поддерживают и решение страны отказаться присылать их войска в Украину.