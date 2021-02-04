В Казахстане судят боевика, воевавшего на Донбассе, – СМИ
В Казахстане будут судить Сергея Шалашова, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, пособнику оккупантов инкриминируют "участие в вооруженном конфликте на стороне иностранного государства".
Источник: Телеграм Андрея Цаплиенко
Шалашов начал воевать на стороне ДНР еще в 2014 году.
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Казахстан объявил Шалашова в розыск в 2015 году
За боевые действия на стороне российских вооруженных формирований Казахстан быстро объявил Шалашова в розыск. Это произошло уже в 2015 году.
Воюя против украинской армии, казах получил ранение. Мужчина подорвался на мине и остался без ступни.
Россия отказывалась выдавать Шалашова
С 2018 боевик жил в России, и та отказывалась его выдать, поскольку он, убивая украинцев "не нарушал российское законодательство" (по версии росполиции),
– написал Цаплиенко.
Однако Шалашов со временем таки был вынужден вернуться в Казахстан. На родине боевика задержали, теперь его ждет суд.
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