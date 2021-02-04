В Казахстане будут судить Сергея Шалашова, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, пособнику оккупантов инкриминируют "участие в вооруженном конфликте на стороне иностранного государства".

Источник: Телеграм Андрея Цаплиенко

Шалашов начал воевать на стороне ДНР еще в 2014 году.

Читайте также В январе на Донбассе погибли 62 боевика: детали

Казахстан объявил Шалашова в розыск в 2015 году

За боевые действия на стороне российских вооруженных формирований Казахстан быстро объявил Шалашова в розыск. Это произошло уже в 2015 году.

Воюя против украинской армии, казах получил ранение. Мужчина подорвался на мине и остался без ступни.

Россия отказывалась выдавать Шалашова

С 2018 боевик жил в России, и та отказывалась его выдать, поскольку он, убивая украинцев "не нарушал российское законодательство" (по версии росполиции),

– написал Цаплиенко.

Однако Шалашов со временем таки был вынужден вернуться в Казахстан. На родине боевика задержали, теперь его ждет суд.

Это важно! Как сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, за время войны на Востоке Украины нанесли ущерб на 120 миллиардов долларов. А минимальная сумма для реинтеграции оккупированного Донбасса достигает 22 миллиардов в американской валюте.