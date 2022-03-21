Российские оккупанты применили слезоточивый газ, светло-шумовые гранаты и открыли огонь по мирным жителям в Херсоне. Жители города храбро вышли сказать врагам, чтобы они убирались домой.

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Оккупантов ждет черная полоса

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты – рабы, которые никогда не видели на улицах столько свободных людей, как это было в Херсоне. Свободу орки воспринимают как опасность, потому пугаются и стреляют в мирных жителей.

Как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев прямо за сине-желтый цвет, ждет черная полоса,

– пообещал украинский президент.

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