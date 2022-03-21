Российские оккупанты применили слезоточивый газ, светло-шумовые гранаты и открыли огонь по мирным жителям в Херсоне. Жители города храбро вышли сказать врагам, чтобы они убирались домой.
К теме Мариуполь переживет их всех, – Зеленский об оккупантах, которые стирают город в пыль
Оккупантов ждет черная полоса
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты – рабы, которые никогда не видели на улицах столько свободных людей, как это было в Херсоне. Свободу орки воспринимают как опасность, потому пугаются и стреляют в мирных жителей.
Как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев прямо за сине-желтый цвет, ждет черная полоса,
– пообещал украинский президент.
Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского за 21 марта