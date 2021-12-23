Еще 15% ответили, что им безразлично, когда праздновать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который "Рейтинг" провел 20 – 22 декабря.

Кстати Православная церковь Украины может отменить или ослабить пост на Новый год, – Епифаний

За последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества. Раньше было 69%. Также несколько возросло количество поклонников с 15% до 26%.

Сколько украинцев поддерживают перенос Рождества / Инфографика "Рейтинг"

Какая статистика по регионам

На Западе и в Киеве больше всего поклонников празднования Рождества 25 декабря:

около 40% поддерживают,

почти столько же не поддерживают.

Идея переноса больше нравится людям среднего и старшего возраста, а также греко-католикам.

Когда украинцы празднуют Рождество

Пока только 4% респондентов празднуют Рождество 25 декабря, а 71% – 7 января. В то же время, 18% украинцев празднуют Рождество дважды. За год таких стало больше.

Только 6% не празднуют Рождество. В основном это молодежь и жители Юга и Востока.

Когда украинцы празднуют Рождество / Инфографика "Рейтинг"

Что известно об исследовании? Аудитория: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Способ опроса: CATI. На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря в течение 10 лет

Настоятель Православной церкви Украины Епифаний поддерживает празднование Рождества по Григорианскому календарю. По его словам, украинцы действительно в следующие 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря. Однако этот переход должен происходить постепенно.

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