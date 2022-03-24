По его словам, в Мелитополе сейчас опасно, потому что людей похищают на улице и держат в подвалах. Каждый день об этом доносятся известия.

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По его словам, самый беспрецедентный случай был несколько дней назад, когда похитили журналистов. После удержания их медиаресурс перестал работать.

"Вчера похитили 75-летнего отца одной из журналисток города Мелитополь и требуют, чтобы она закрыла свой сайт. Только после этого его вернут. Сегодня похитили депутата областного совета, который также является предпринимателем", – сообщил Иван Федоров.

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