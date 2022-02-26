Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что санкции против России касаются не только олигархов. Каждый россиянин чувствует их на себе.

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От потери современных технологий до обесценивания сбережений и безработицы. Гиперинфляция, дефицит и очереди. Пенсионерам станет еще тяжелее, а молодежь потеряет будущее,

– подчеркнул Кулеба.

Но самое важное – в глазах мира все россияне теперь агрессоры и варвары. Молчаливые соучастники преступления.

Кулеба также обратился к украинцам и попросил связаться с россиянами, которые еще не осознали, что будет лично с ними за подлое нападение на Украину.

Распространяйте картинки на русском языке из этого сообщения в российских сегментах соцсетей. Скачивайте их и забрасывайте им,

– добавил он.

Призывайте всех русских: просыпайтесь!

Санкции, которые ждут россиян / инфографика Ukraine NOW

Напомним, что Украине удается убедить все больше международных партнеров принять решение об отключении России от SWIFT.

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