Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что санкции против России касаются не только олигархов. Каждый россиянин чувствует их на себе.
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От потери современных технологий до обесценивания сбережений и безработицы. Гиперинфляция, дефицит и очереди. Пенсионерам станет еще тяжелее, а молодежь потеряет будущее,
– подчеркнул Кулеба.
Но самое важное – в глазах мира все россияне теперь агрессоры и варвары. Молчаливые соучастники преступления.
Кулеба также обратился к украинцам и попросил связаться с россиянами, которые еще не осознали, что будет лично с ними за подлое нападение на Украину.
Распространяйте картинки на русском языке из этого сообщения в российских сегментах соцсетей. Скачивайте их и забрасывайте им,
– добавил он.
Призывайте всех русских: просыпайтесь!
Санкции, которые ждут россиян / инфографика Ukraine NOW
Напомним, что Украине удается убедить все больше международных партнеров принять решение об отключении России от SWIFT.
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