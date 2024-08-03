Об этом президент сообщил в своем традиционном вечернем обращении. Глава государства отметил работу каждого украинского воина, причастного к ударам по врагу.

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Удары Сил обороны по врагу

Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому детали ударов по российским аэродромам, логистике и НПЗ. Президент выразил благодарность каждому воину, работающему в украинской "оборонке".

Это наиболее эффективно – когда последствия российской войны возвращаются домой в Россию, и когда на оккупированной территории нашего государства у врага нет ни одного спокойного места,

– отметил украинский лидер.

"Кто продолжает абсолютно откровенно говорить нашим партнерам: Украине нужно наносить удары – действительно дальнобойные удары – по российскому оккупанту. Там, где оккупант есть, там, откуда Россия наносит удары по Украине, откуда запускает ракеты, "Шахеды", бомбы. Нам нужно это решение", – отметил он.

По его словам, Украина должна защитить жизнь наших людей и завершить войну на украинских условиях. И каждый удар, точно отвечающий России на ее авиабомбы, уничтожающий российскую логистику и базы, осложняющий оккупанту пребывание на нашей земле.

"Каждый такой удар приближает справедливое окончание войны. Справедливо для нас, для мира, для Украины и для всех, кто ценит жизнь. Спасибо каждому нашему воину в Вооруженных Силах, в разведке и в Службе безопасности Украины, кто имеющимися у нас силами это обеспечивает и дает нам такие нужные дальнобойные результаты", – добавил он.

Президент выразил благодарность партнерам

Хочу сегодня также поблагодарить всех партнеров, которые продолжают справедливо давить на Россию за эту войну и на тех лиц из других государств, которые помогают России воевать. Все санкции, все эти решения, каждое проявление давления на агрессора за эту войну должны работать и дальше и усиливаться так, чтобы российское государство не могло обходить санкции,

– сказал Зеленский.

Как утверждает глава государства, чем сложнее будет Москве поддерживать свое военное производство и обеспечивать армию, тем больше это будет реально принуждать Россию к миру. И пункты Формулы мира именно поэтому вполне реализуемы.

Он говорит, что мировое большинство оказывает давление на Россию, не поддерживает ее военную активность и реально хочет вернуть стабильность международным отношениям. Санкции этому способствуют, так что соответственно и справедливый мир будет.

Украина эвакуирует из Ливана своих граждан

Зеленский рассказал, что Украина проводит эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана. ГУР, СВР и МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан – женщины с детьми, которые сейчас, в настоящее время, уже в безопасности.

"И мы продолжим эту работу. Всегда, когда где-то в мире есть необходимость помочь нашим людям и вернуть их домой, мы это делаем и сделаем. Спасибо всем, кто заботится об Украине и украинцах! Слава всем, кто сражается ради Украины", – добавил президент.