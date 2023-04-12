Об этом в комментарии журналистам сказал спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, Антониу Гутерреш потребовал привлечь к ответственности всех причастных.

Важно Оккупанты жестоко казнили военного ВСУ: все, что известно об очередном преступлении России

"Шок и ужас" в ООН, где Совбез возглавляет Россия

Стефан Дюжаррик констатировал, что, к сожалению, такие случаи казней украинских пленных не единичны. Также спикер Генсека отметил, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека "шокирована этим особо ужасным видео", на котором видна расправа над украинским военным.

Важно! С 1 апреля Совбез ООН возглавляет страна-террорист – Россия. В ООН уже констатируют, что это не первый случай казни украинских пленников – управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что задокументировало казнь без суда и следствия 15 украинских военнопленных. Однако выдворить террористическую организацию Кремля из ООН никто не спешит, несмотря на то, что свое место там она заняла незаконно, заменив СССР. Поэтому сколько бы в ООН ни говорили о "шоке и ужасе", пока не будет действий и пока Россия будет оставаться членом организации и даже будет возглавлять Совбез – это не более чем пустые разговоры.

Россияне казнили украинского пленника

Вечером 11 апреля в сети появилось видео, на котором видно, как россияне особенно жестоко убивают украинского пленника, отрезая ему голову. Вероятно, эти ужасные кадры сняты еще прошлым летом.

Эти кадры вызвали шок и негодование у украинцев. СБУ начало расследование, а президент Владимир Зеленский подчеркнул, что виновные будут наказаны. Представители власти обещают установить причастных к этой казни.

Но вскоре появилось еще одно видео, на котором видны изуродованные тела двух украинских солдат, лежащих на земле.

Россияне еще раз захотели, чтобы такие сверхжесткие кадры испугали нас. Однако эти видео вызывают только злобу. Будем конвертировать свою ярость в донаты для ВСУ. Сейчас Благотворительный Фонд проводит срочный сбор для бойцов аэроразведки 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха на квадрокоптеры и аккумуляторы. Больше о сборе и о том, как к нему присоединиться – читайте здесь.