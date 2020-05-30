Мода быстротечна, изменчива, она трансформируется и подстраивается под эпохи и времена. Однако кое-что в ней вечно.

Світ моди – різний, цікавий, багатогранний, його цікаво досліджувати, за ним цікаво спостерігати. Відомий факт, що мода з'явилася ще в XII-XIII ст., коли в одязі людей стали з'являтися деталі, в яких не було гострої потреби, так звані аксесуари. Столиця світової моди – Париж.

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Наприклад, французький дизайнер Крістоф Лемер пояснює моду так:

Для мене мода – це не стільки культура подіумів. Коли я займаюся дизайном, мета – людина, яка буде носити одяг. Мене завжди більше цікавило створення витонченої і креативної, придатної для шкарпетки одягу, а не просто подіумних ефектних образі.

Тобто головне завдання моди – одягнути людину і підкреслити її індивідуальність.

Читайте у матеріалі 24 каналу про людей, яких знають і поважають в усьому світі, на яких рівняються молоді бренди і, в майбутньому, будуть рівнятися ті, яких ще навіть не існує. Саме цих людей можна вважати справжніми революціонерами модної індустрії, без перебільшень. А шлях до вічної популярності був тернистим, проте надзвичайно захоплюючим.

Кельвін Кляйн (Calvin Klein)

Кельвін Кляйн – "людина-загадка". Так, всі знають про створену ним спідню білизна та аромати парфумів, але як він дійшов до цього, ще досі залишається таємницею.

Кляйн відвідував Вищу школу мистецтва та дизайну, а згодом і ФІТ, яку закінчив у 1962 році. П'ять років провів як учень у будинку з пальто та костюмів на Сьомому проспекті в Нью-Йорку, створюючи свої власні дизайни.

У 1968 році Кляйн і його друг дитинства Баррі Шварц створили бізнес з чоловічим спортивним одягом. Заохочений сприятливими відгуками з боку преси та підтримкою керівників магазинів, Кляйн розширив свою лінійку, включивши до асортименту спортивний одяг для жінок.

Одна реклама змінила все життя

Успіх Кляйна у 80-х роках, в першу чергу, тримався на рекламі. Графічна сміливість чорно-білої фотографії та мінімалізм у всьому – те, що не схоже ні на кого у той час. Наприклад, відома і досить суперечлива рекламна кампанія "CK" з підлітками, які виступали як моделі для його колекції джинсів. Пізніше він вирішив все ж таки зупинити її – викликала у деяких людей обурення, адже таку концепцію і подачу не всі у світі змогли зрозуміти.

Проте саме ця рекламна кампанія зробила Кельвіна тим, яким його знають сьогодні. Дизайнер надалі продовжував використовувати досить сексуальні образи для своїх нових колекцій, що допомагало йому зробити свої основні аромати, такі як: Obsession, Eternity, Escape успішними та бажаними.

Перший подумав про жінок

Кляйн був першим дизайнером, який виготовив жіночу нижню білизну, що подібна до чоловічих шортів і виглядає провокаційно, сміливо, самобутньо. Факт, що білизну "CK" обожнюють сучасні жінки.

Сьогодні спідня білизна Calvin Klein, як і інші товари компанії являє собою симбіоз чуттєвості і розкутості, – це білизна для активних і стильних особистостей.



Молодий та натхненний законодавець моди, Кельвін Кляйн

Попри те, що реклама його ароматів та джинсів піддавалися і піддаються критиці, лінії одягу Кляйна протягом багатьох років продовжують отримувати похвалу. Кляйн тричі поспіль вигравав престижну премію Coty у 1973, 1974 та 1975 роках. До речі, він був наймолодшим дизайнером, який отримав цю нагороду. У 1982, 1983 та 1986 роках він отримав премію "Ради дизайнерів моди Америки".

Сімейне життя та політичні погляди

У 1964 році Кляйн одружився з текстильною дизайнеркою Джейн. У пари є дочка Марчі. Зрештою вони розлучилися в 1974 році. Другий шлюб Кляйна був з його помічницею Келлі, проте і ця пара розпалася у 2006 році.

Нічне життя у Кляйна було пристрасне, він час відвідував Studio 54. А ще він боровся зі зловживанням наркотиків та алкоголю. У 1988 році Кляйн переїхав до реабілітаційного закладу в штаті Міннесота. Пізніше він повернувся до своєї залежності, але зміг видужати.

Кельвін Річард Кляйн – активний прихильник Демократичної партії. У 1974 році Клейну було присвоєно честь CFDA за видатні костюми чоловічої та жіночої моди. У 1983 році його ім'я було внесено до Міжнародного списку найкращих костюмів.

У своїх рекламних роликах Кляйн показував багато зіркових акторів та музикантів. Наприклад, красуня Кейт Мосс, актор та музикант Марк Волберг.

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Сьогодні головним дизайнером жіночого одягу в Calvin Klein є Франсіско Коста, який працював із самим кутюр'є перед від'їздом на посаду креативного директора ще у 2003 році. Сам Кляйн технічно все ще є членом компанії, але значною мірою був виведений з бізнесу за останні кілька років.

Крістіан Діор (Christian Dior)

Майже всім відомий слоган Dior, J'adore!, але що ми знаємо про Крістіана, окрім того, що він відомий всьому світу кутюр'є?

Натхнення у жінках і квітах та дрібка містики

Він обожнював квіти та сади, вони були для нього справжнім натхненням. Він неодноразово порівнював жінок з квітами та вважав як перших, так і других – божественними витворами. Окрім цього, він був справжнім прихильником своєї матері.

Безмежне натхнення черпав Діор і від La Belle Époque (або Прекрасної епохи), яку матір кутюр'є Ізабелла Кардамон. З її прихильністю до осиних силуетів і пишного текстилю.

Ще один досить маловідомий факт – Крістіан Діор вірив у екстрасенсів і відвідав одного, щоб визначити, у який день найкраще показати його останню колекцію. Під час свого першого шоу він поклав висохлу конвалію на кожен край, ніби як "на щастя". Останні колекції Dior віддають шану цим містичним символам.

Шлях до кутюр'є через архітектуру та політику

Перш ніж розпочати кар'єру в галузі мистецтва і моди, Діор насправді хотів бути архітектором, тоді як його батьки хотіли, щоб він займався політикою. Він записався до Паризького інституту політичних досліджень. Але політичні дослідження його не надихали, тому в 1928 році він вирішив відкрити художні галереї на правому березі Парижу. В цьому йому допоміг батько, який придбав художню галерею: простір, на якому демонструвались твори Пабло Пікассо, Жана Кокто і Жоржа Браке – і вперше в Парижі виставили картину "Постійність пам'яті" Сальвадора Далі.

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Крістіан Діор не подобався феміністкам

Оскільки кутюр'є спершу хотів бути архітектором, він завжди приділяв особливу увагу формам, лініям його дизайну. Це було помітно в його плодах праці, оскільки він хотів досягти добре пропорційного вигляду, тому було зроблено особливий акцент на стегнах і бюсті. Наприклад, одним з найпопулярніших його творів була куртка Bar Jacket. Ця деталь була з колекції New Look, яка мала підкреслити форми тіла та криві жінки.

Однак, феміністам не сподобалися деякі колекції Dior, оскільки вони вважали, що такі елементи і стандарти в одязі вимагають від жінок незручностей. Поки Коко Шанель хотіла послабити жінок, Крістіан Діор хотів підтвердити їхні криві та жіночність.

Політизована мода великого дизайнера

Історія парфумів "Miss Dior". Під час Другої світової війни сестра Крістіана Діора, Кетрін Діор, була членкинею французького Опору проти нацистської окупації. Її захопили гестапо і відправили до концтабору Равенсбрюк у Німеччині, де вона перебувала у в'язниці до 1945 року. Діор назвав один зі своїх парфумів "Місс Діор" на її честь. Суть аромату дуже квіткова, стосовно часу, який вони провели на півдні Франції, в Грассі.



Багато жінок світу не знають, що саме Діор створив ідеальний крій сукні, яка підкреслює найпривабливіші вигини тіла

Кожна колекція Dior має свій силует. Крістіан Діор адаптував свої колекції до часів. У 1947 році, після Другої світової війни, він подарував творіння, які мали принести людям радість і впевненість. Наприклад, добре видно, що квіти надихнули його на дизайн суконь колекції Corolle. Жінки, які раніше одягали сукні Corolle, були схожими на молоді тюльпани. Потім колекція En 8, яка також відома як New look, задача якої – підкреслити вигини тіла жінки. Діор мріяв, аби жінки виділили свої найкращі надбання, щоб вони могли повернути собі впевненість, втрачену під час окупації, період невпевненості та тривоги.

Діор хитався в анархізмі. Він вважав моду політизованою галуззю, зайнятою людьми з допитливими та сумлінними настроями. Під час свого перебування в Паризькому інституті політичних досліджень, Діор коротко експериментував з анархізмом, навіть позначаючи себе таким. І навпаки, він також кілька місяців провів у Радянському Союзі, вивчаючи соціально-політичні ефекти комунізму.

Діор зазнав несвоєчасної смерті у ніжному віці 52 років.

Ів Сен Лоран (Yves Saint Laurent) розпочав свою кар'єру у Dior. Саме він аісля смерті Крістіана врятував будинок від фінансового розорення, а потім був звільнений у 1960 році. Стрес змусив його провести жахливий час у лікарні, після чого він подав до суду на дім Діор за звільнення і виграв справу.

Леві Стросс (Levi Strauss)

Леві міг би бути американською іконою, але не він був головним архітектором. Ця честь належить ще одному європейському імпортеру, латвійському іммігранту на ім'я Джейкоб Девіс. Працюючи в "Рено" кравцем, Девіс придумав геніальний спосіб посилити штани: використання мідних заклепок. Шукаючи патентування дизайну, він зв'язався з Леві, його постачальником тканини, який фінансував заявку на патент і спільно створив штани, які мають назву "джинси" і які носять зараз, напевно, всі жителі нашої планети.

З чого все починалося

Коли йому було 16 років, батько помер від туберкульозу. Через два роки вони переїхали до США і оселилися в Нью-Йорку. Леві, після смерті батька почав працювати на своїх братів і навчився керувати магазином. Таким був його старт.

У 1853 р. Леві переїхав до Сан-Франциско та зайнявся видобутком гірничої справи. Він відкрив перший власний магазин сухої продукції під назвою Levi Strauss & Company. Протягом багатьох років він продавав одяг, інструменти, швейні приналежності та тканину. Його бізнес мав успіх і саме він приносив йому дохід.

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Як з'явилися на світ так звані blue jeans?

Спільними зусиллями, Девіс і Стросс отримали патент на цей виріб. Спочатку штани виготовляли з полотна, але Стросс замінив матеріал на більш легку тканину з назвою "денім". Джинсовий колір був пофарбований у синій колір, щоб приховати плями.

Спочатку жорсткі та довговічні джинси були призначені для фермерів, механіків і шахтарів. Ринкова конкуренція на спецодяг почала зростати, коли почали виникати такі конкурентні компанії. Існували різні марки в Мічигані, Канзасі та Північній Кароліні.

Пара джинсів Levi's замість грошей? Так, і вони були так бажані, що люди звикли торгувати подібною валютою Леві у Східному блоці.



Одяг бренду Levi's до сьогодні один із найзручніших та ніколи не вийде з моди

Врешті-решт, коли напруга зросла настільки високо, що Радянський Союз відрізався від американської культури, пара справжніх Леві була досить цінною – люди почали їхати до Східного блоку і використовувати джинси замість грошей.

Джинси для норовливих жінок та любителів желе

Перший одяг Levi's для жінок мав назву Freedom-Alls. Це був предмет одягу, який складався з одного елементу, підходив для роботи та розваг, тобто – для активних жінок з Заходу.

У 1986-му році Levi's влаштували благодійний аукціон для боротьби зі СНІДом. Лотами стали предмети одягу, декоровані дизайнерами високої моди. До прикладу, куртка авторства Ів Сен Лорана.

У 1958-му році Levi's представили модель Spikes, елегантні штани для чоловіків в трьох кольорах: лайм, лимон та апельсин, в кольорах знаменитого в Америці десерту з желатину.

Леві Стросс помер 26 вересня 1902 року в Сан-Франциско у віці 73 років. Він залишив бізнес своїм чотирьом племінникам, а також заповідав частину свого капіталу кільком благодійним організаціям, таким як Тихоокеанський єврейський сиротинець і Римо-католицький сиротинець. Леві Стросс заснував стипендії в Університеті Каліфорнії в Берклі. У 1999 році журнал Time виділив джинси Levi's 501 та назвав їх наймоднішою річчю 20 століття.