Мэр Харькова Геннадий Кернес дал интервью пророссийскому блогеру Анатолию Шарию. Он убежден, что украинский Крым якобы был никому не нужен, а "референдум" о присоединении Крыма к России, который прошел в 2014 году под дулами автоматов, – законным. Почему это интервью Кернеса является зашкваром и как на самом деле проходил референдум в Крыму – читайте в нашем материале.

Скандальное заявление Кернеса о Крыме

Мэр Харькова не раз отличился одобрительными заявлениями о России и любовью к пророссийским праздникам (например 9 мая). На этот раз Геннадий Кернес снова отметился заявлением, которое возмущает украинцев.

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Чиновник считает, что так называемый референдум, который Россия провела в Крыму после аннексии в 2014 году, был законным. Добавляет скандальности заявлению то, что его Кернес высказал в интервью представителям одиозного пророссийского блогера Анатолия Шария.

Харьковский мэр сначала сказал, что тогдашний президент Украины Виктор Янукович и руководители различных ведомств должны были остаться в стране (во время Революции Достоинства – 24 канал) и провести встречу в одном из городов Юга или Востока. Как пример Кернес назвал Одессу, Харьков, Донецк или Крым.

А его не стало, то есть Крым никому не нужен был. Крымчане провели свой референдум. Они имели право проводить референдум, согласно Конституции Крыма, так как это Автономная Республика Крым,

– заявил Кернес.

При этом харьковский чиновник добавил, что "никогда не мог подумать, что управленцы Крыма пойдут в Россию".

Также Кернес отказался отвечать на вопрос, было ли законным так называемое "присоединение Крыма к России". Однако он признал, что полуостров является украинской территорией.

Я не буду давать никакой оценки. Могу сказать лишь то, что Крым – это украинская территория,

– сказал он.

Это важно! Отвечая на вопрос о референдуме в Крыму, Кернес не упомянул о российских военных. Именно под дулами автоматов этих "зеленых человечков" проходило фейковое голосование. Поэтому верить его результатам (Россия нарисовала там аж 97% "за") нельзя.

Как на самом деле происходил российский "референдум" в Крыму:

20 февраля 2014-го Россия напала на Украину – ее войска зашли в Крым. Этот день официально считается началом оккупации Россией украинского Крыма.

В то время в нашей стране продолжался Евромайдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. Однако в ночь на 22 февраля Янукович бежит из Украины, а Верховная Рада в этот же день отстранила его от власти.

В первые дни оккупации РФ перебросила на территорию полуострова своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь в украинском Крыму базировались войска Черноморского флота России. Параллельно на полуострове появилась группировка российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма". Вместе с российскими военными "казаки" начали подстрекать людей к протестам и присоединению к России.

16 марта Москва провела так называемый "референдум", который послужил основанием для незаконного "присоединения" Крыма к России.

Этот "референдум" был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Россия убеждает, что явка на голосовании составила более 80%, но независимые данные значительно ниже – 32,4%. Поэтому нет смысла верить стране-окупанту, которая убеждает, что 96 – 97% жителей украинского полуострова проголосовали за присоединение к России.

Заметим, весь цивилизованный мир подчеркивает: Россия незаконно аннексировала украинский Крым и незаконно провела там "референдум". За это против оккупантов ввели жесткие экономические санкции, которые будут продолжать вплоть до деоккупации полуострова.

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Почему интервью Кернеса на канале Шария – зашквар?

Анатолий Шарий – известный блогер из Киева, который еще в 2012 году бежал за границу. Во всех соцсетях он транслирует свою пророссийскую позицию, постоянно негативно отзывается об Украине, а особенно о Майдане и украинских военных. Как пример, в одном из своих блогов Шарий назвал российско-украинскую войну на Донбассе "гражданской войной".

Почти все его рассуждения очень похожи на месседжи российской пропаганды. Шарий часто критикует украинскую власть, при этом выдумывая и искажая информацию.

Подробно о том, в какие скандалы попадал Анатолий Шарий и то, почему он не возвращается в Украину – читайте в материале по ссылке.

Интервью Геннадия Кернеса на канале Шария – выглядит достаточно скандально. Харьковский мэр рассказывал про Украину и Крым пророссийским сторонникам (шарийовцам), поэтому это интервью уже можно назвать необъективным. Почему? Потому что вопросы и мысли так называемого журналиста Шария сводятся к одному – показать в разговоре красивую Россию и побольше критиковать Украину и нашу власть.

К тому же, это интервью на канале Шария по состоянию на 7 июля посмотрели почти 600 тысяч пользователей. Это довольно много. Часть из них – это сторонники Шария, которые не воспринимают украинских патриотических спикеров, а ждут спикера с пророссийскими взглядами. Кернес своими словами о законности референдума в Крыму лишь высказал то, что они хотят слышать.

Самые громкие пророссийские заявления Кернеса

Мы уже упоминали в начале статьи, что харьковский мэр неоднократно делал пророссийские заявления и высказывал пророссийскую позицию. Приводим кратко самые громкие из них: