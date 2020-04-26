Что не так с Шарием: скандалы, в которые попадал блогер

Анатолий Шарий опозорился. Его поймали на проплаченных дифирамбах. И это не первый раз пророссийский блогер врет и искажает действительность. Биография бывшего журналиста имеет немало интересных фактов.

Чем запомнился Анатолий Шарий, разбирался журналист 24 канала.

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Начнем с самого свежего скандала – Шарий выложил на своих каналах в YouTube и Телеграм видео в которых бывшая звезда мирового бокса Майк Тайсон и христианский проповедник Ник Вуйчич хвалят блогера. Тайсон назвал Шария крутым и бесстрашным, а Вуйчич сказал, что политик вдохновляет людей.

Как потом выяснил украинский блогер Сергей Стерненко, Шарий просто заплатил за такую поддержку. Или же для него видео купили. В интернете есть такой сервис – Cameo, где за определенную сумму можно заказать теплые слова от известных людей. Поздравление от Майка Тайсона стоит 500 долларов, а от Вуйчича – 149. Но своей аудитории Шарий представил это так, будто их сделали от души.

Поздравления от Майка Тайсона разным людям на Cameo / скриншот

После того, как разгорелся скандал, Вуйчич пожалел, что продал видео и попросил Шария удалить его. Австралийский писатель сказал, что не хочет, чтобы его использовали в политических целях.

"Меня ввели в заблуждение. Анатолий, пожалуйста, удалите видео, взятое вами на сервисе Cameo", – призвал Вуйчич.

Представительница Вуйчича Яна Кучеренко написала пост о том, что Шарий использовал знаменитого писателя в "грязной политической игре". Но позже она его удалила.

Шарий также в своем видео показал переписку с Кучеренко, где утверждает, что якобы ничего не платил Вуйчичу. В это можно поверить?

Стрельба и побег за границу

Кто вообще такой Шарий? Он работал журналистом. В 2012 году сбежал из Украины из-за уголовных дел. Первое было открыто за стрельбу в Макдональдсе – Шарий выстрелил из травмата в другого посетителя, а второе за инсценировку покушения на убийство – Шарий сам обстрелял собственное авто и заявил, что его хотели убить.

Смотрите видео как Шарий стрелял в Макдональдсе:

В Литве аферисту удалось получить статус беженца, а потом через Москву перебраться в Нидерланды, где Шария даже раз арестовали по просьбе украинской стороны, однако суд не позволил осуществить его экстрадицию.

В Украину Шарий не возвращался, поскольку до 2020 года он был в розыске.

Находясь в Европе в 2014 году после Революции Достоинства Шарий создал свой YouTube-канал, с помощью которого занимается скрытой российской пропагандой.

К примеру, во время активной фазы войны на Донбассе в 2014 году Шарий активно распространял ложь о войне и систематически манипулировал, выдавая российскую военную технику за украинскую. Про фейки Шария подробно пишут на Украинском милитарном портале.

Политическая деятельность

После того как Шарий собрал собственную аудиторию, которая состоит преимущественно из россиян и тех, кто симпатизирует Путину в Украине, блогер решил (или ему подсказали), что стоит создать уже собственную партию. Это он и сделал в 2019 году.

Партия Шария уже участвовала в парламентских выборах в Украине, но не прошла в Верховную Раду.

Сейчас, во времена пандемии, эта организация занимается тем, что пиарится на том, что вроде бы помогает нуждающимся украинцам пережить карантин.

Аналитики движения ЧЕСТНО обратили внимание на то, что сообщения о помощи активно рекламируются в Facebook.

Интересно, что сам Анатолий Шарий один из тех, кто пытался разогнать панику в украинском обществе из-за коронавируса. Он заявлял, что болезнь бушует в Западной Украине еще с января, хотя первый случай был зафиксирован в марте.

Кроме того, его партия массово раздавала лживые информационные материалы о распространении болезни в агитационных палатках и под партийными флагами.

Агитаторов наверное найти было не трудно, а вот профессиональных идейных людей партия ищет на robota.ua.

Другой популярный сайт для поиска работы Work.ua, правда, отказал российскому пропагандисту в размещении вакансии. Соучредитель компании Артур Михно объяснил это так:

"Я готов принимать разные точки зрения, но оставляю себе право иметь собственную. И оставляю право себе и своей компании не помогать и не сотрудничать сегодня с теми, кто, по моему мнению, хочет моего уничтожения в будущем", – написал Михно в Facebook.

Сторонники Шария

Стоит сказать, что Шарий таки находит своих последователей, в народе их окрестили "шариковы". Символ партии надувной шарик – на русском "шарик".

Наверняка никто из них дизайном заниматься не умеет, поэтому приходится искать человека профессионального. Но повесить доску Жукова в Одессе некоторые додумались. Правда это им не удалось. Во время акта вандализма они сами и разбили свой идол.

Разбитая мемориальная доска Жукову в Одессе / Фото Думская

Активисты спешили, ведь увидели, что к ним приближались одесситы. Все закончилось таким разговором:

Осторожно, нецензурная речь + 18

Еще один пример деятельности сторонников Шария – в августе прошлого года они совершили нападение на украинского журналиста, главного редактора "Veжа" Андрея Качора.

Журналист написал об этом в своем Facebook. Он подчеркнул, что бить начали после "уточняющего вопроса", именно он является автором статьи про Анатолия Шария.

А в декабре этого же года произошел другой инцидент. В Апелляционном суде рассматривали дело Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета. Во время слушаний активисты устроили "теплый" прием представительнице партии Шария – Антонине Белоглазовой. Она находилась там как "журналистка". Интересно сколько статей написала за жизнь?

Активисты попытались вывести женщину из зала и даже позвали полицию. Однако силу к ней никто не применял и она дальше продолжила следить за слушанием дела Кузьменко.

Смотрите видео о конфликте с представительницей партии Шария в суде:

Впоследствии произошел еще один инцидент, правда уже с участием еще одного так называемого "журналиста" Владимира Александровича. Активисты поймали его под зданием суда и обвинили во лжи.

Также представителя Шария пытались облить мочой. Потом между ними произошло общение, и на кадрах, которые распространяются в сети, видно, что Александровича все же немного облили. Вот видео об этом:

И в завершение про такой инцидент: кто-то сжег офис партии в Херсоне. Возможно это был сам Шарий? У него есть опыт в подобных инсинуациях.