12:53
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      В Херсоне сожгли офис партии Шария: фото

      77 Читати новину українською
      В Херсоне неизвестные сожгли офис партии Шария / Нацполиция

      Ночью 23 января в Херсоне на улице Университетской возник пожар в офисе партии Шария, пострадавших нет. В полиции считают, что это был поджог.

      Офис расположен на первом этаже жилого 5-этажного дома, об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

      Смотрите также: Во время суда по делу Кузьменко устроили "теплый" прием журналистам Шария: видео

      Правоохранители также отмечают, что с места преступления изъяты вещественные доказательства, которые направили на исследование.

      Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом,
      – говорится в сообщении.

      У Херсоні спалили офіс партії Шарія
      В Херсоне сожгли офис партии Шария / Источник: npu.gov.ua

      Никто не пострадал. То, что подожгли именно офис Шария, подтвердила и Ольга Шарий в своих соцсетях.

      У Хермоні спалили офіс партії Шарія
      Фото с места пожара / Источник: npu.gov.ua

      Заметим, что за партию Шария на парламентских выборах в Украине 2019 проголосовали 2,3% избирателей. Это давало ему государственное финансирование - более 12 миллионов гривен в год, однако нардепы решили отменить эту систему. Ситуация окончательно прояснится в январе 2020 года, когда НАПК примет решение о распределении и перерасчете госсредств.

      Кто такой Шарий?

      Это известный в интернете видеоблоггер родом из Киева, который часто негативно говорит об Украине, а особенно о Евромайдане и военных. Большинство его записей очень похожи на месседжи российской пропаганды.

      С 2014 года Шарий резко критикует украинскую власть с указанием часто вымышленной или искаженной информации. В отношении Шария в Украине открыты 2 дела, по которым он бежал из страны еще в 2012 году.

      Как аккуратно почистить гранат: три способа
      сегодня
      24775
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Пожар Новости Херсона Анатолий Шарий
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:11 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Сергій Фурса 32
      сегодня , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 95
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 471
      22 января , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      152
      сегодня , 10:45 Политические игры: зачем Россия рассекретила документы Второй мировой именно сейчас
      Богдан Мірошниченко 454
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук