В Херсоне сожгли офис партии Шария: фото

Ночью 23 января в Херсоне на улице Университетской возник пожар в офисе партии Шария, пострадавших нет. В полиции считают, что это был поджог.

Офис расположен на первом этаже жилого 5-этажного дома, об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Правоохранители также отмечают, что с места преступления изъяты вещественные доказательства, которые направили на исследование.

Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом,

– говорится в сообщении.



В Херсоне сожгли офис партии Шария / Источник: npu.gov.ua

Никто не пострадал. То, что подожгли именно офис Шария, подтвердила и Ольга Шарий в своих соцсетях.



Фото с места пожара / Источник: npu.gov.ua

Заметим, что за партию Шария на парламентских выборах в Украине 2019 проголосовали 2,3% избирателей. Это давало ему государственное финансирование - более 12 миллионов гривен в год, однако нардепы решили отменить эту систему. Ситуация окончательно прояснится в январе 2020 года, когда НАПК примет решение о распределении и перерасчете госсредств.

Кто такой Шарий?

Это известный в интернете видеоблоггер родом из Киева, который часто негативно говорит об Украине, а особенно о Евромайдане и военных. Большинство его записей очень похожи на месседжи российской пропаганды.

С 2014 года Шарий резко критикует украинскую власть с указанием часто вымышленной или искаженной информации. В отношении Шария в Украине открыты 2 дела, по которым он бежал из страны еще в 2012 году.