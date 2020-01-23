У Херсоні спалили офіс партії Шарія: фото

Вночі 23 січня у Херсоні на вулиці Університетській спалахнула пожежа в офісі партії Шарія, постраждалих немає. У поліції вважають, що це був підпал.

Офіс розташований на першому житлового 5-поверхового будинку, про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

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Правоохоронці також зазначають, що з місця злочину вилучені речові докази, які направили на дослідження.

Під час огляду місця події поліцейські встановили, що приміщення підпалили навмисно. Наразі встановлено, що зловмисник розбив вікно та закинув всередину кімнати скляну пляшку із легкозаймистою речовиною,

– мовиться у повідомленні.



У Херсоні спалили офіс партії Шарія/ Джерело: npu.gov.ua

Ніхто не постраждав. Те, що підпалили саме офіс Шарія, підтвердила і Ольга Шарій у своїх соцмережах.



Фото з місця пожежі/Джерело: npu.gov.ua

Зауважимо, що за партію Шарія на парламентських виборах в Україні 2019 року проголосували 2,3% виборців.Це давало йому державне фінансування – понад 12 мільйонів гривень на рік, однак нардепи вирішили скасувати цю систему. Ситуація остаточно проясниться в січні 2020 року, коли НАЗК ухвалить рішення про розподіл та перерахунок держкоштів.

Хто такий Шарій?

Це відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно говорить про Україну, а особливо про Євромайдан і військових. Більшість його записів дуже схожі на меседжі російської пропаганди.



З 2014 року Шарій різко критикує українську владу із наведенням часто вигаданою або перекрученої інформації. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він втік з країни ще у 2012 році.