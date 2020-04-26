Що не так з Шарієм: скандали, у які потрапляв блогер

Анатолій Шарій осоромився. Його впіймали на проплачених дифірамбах. І це не вперше проросійський блогер бреше й спотворює дійсність. Біографія колишнього журналіста має чимало цікавих фактів.

Чим запам’ятався Анатолій Шарій, розбирався журналіст 24 каналу.

Читати також Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера

Розпочнемо з найсвіжішого скандалу – Шарій виклав на своїх каналах у YouTube та Телеграм відео у яких колишня зірка світового боксу Майк Тайсон та християнський проповідник Нік Вуйчич хвалять блогера. Тайсон назвав Шарія крутим й безстрашним, а Вуйчич сказав, що політик надихає людей.

Як потім з’ясував український блогер Сергій Стерненко, Шарій просто заплатив за таку підтримку. Або ж для нього відео купили. В інтернеті є такий сервіс – Cameo, де за певну суму можна замовити теплі слова від відомих людей. Привітання від Майка Тайсона коштує 500 доларів, а від Вуйчича – 149. Але ж свої аудиторії Шарій представив це так, начебто їх зробили від душі.

Привітання від Майка Тайсона різним людям на Cameo / скриншот

Після того, як розгорівся скандал, Вуйчич пошкодував, що продав відео й попросив Шарія видалити його. Австралійський письменник сказав, що не хоче аби його використовували у політичних цілях.

"Мене ввели в оману. Анатолій, будь ласка, видаліть відео, взяте вами на сервісі Cameo", – закликав Вуйчич.

Представниця Вуйчича Яна Кучеренко написала пост про те, що Шарій використовував знаменитого письменника в "брудній політичній грі". Але пізніше вона його видалила.

Шарій також у своєму відео показав переписку з Кучеренко, де стверджує, що нібито нічого не платив Вуйчичу. В це можна повірити?

Стрілянина й втеча за кордон

Хто взагалі такий Шарій? Він працював журналістом. У 2012 році втік з України через кримінальні справи. Перша була відкрита за стрілянину в Макдональдсі – Шарій вистрелив з травмату в іншого відвідувача, а друга за інсценування замаху на вбивство – Шарій сам обстріляв власне авто й заявив, що його хотіли вбити.

Дивіться відео як Шарій стріляв в Макдональдсі:

У Литві аферисту вдалося отримати статус біженця, а потім через Москву перебратися у Нідерланди, де Шарія навіть раз арештували на прохання української сторони, проте суд не дозволив здійснити його екстрадицію.

В Україну Шарій не повертався, оскільки до 2020 року він був у розшуку.

Перебуваючи у Європі у 2014 році після Революції Гідності Шарій створив свій YouTube-канал, з допомогою якого займається прихованою російською пропагандою.

До прикладу, під час активної фази війни на Донбасі у 2014 році Шарій активно поширював брехню про війну та систематично маніпулював, видаючи російську військову техніку за українську. Про фейки Шарія детально пишуть на Українському мілітарному порталі.

Політична діяльність

Після того як Шарій зібрав власну аудиторію, яка складається переважно з росіян та тих, хто симпатизує Путіну в Україні, блогер вирішив (чи йому підказали), що варто ж створити вже власну партію. Це він і зробив у 2019 році.

Партія Шарія вже брала участь у парламентських виборах в Україні, але не пройшла у Верховну Раду.

Зараз, у часи пандемії, ця організація займається тим, що піариться на тому, що начебто допомагає нужденним українцям пережити карантин.

Аналітики руху ЧЕСНО звернули увагу на те, що дописи про допомогу активно рекламуються у Facebook.

Цікаво, що сам Анатолій Шарій один із тих, хто намагався розігнати паніку в українському суспільстві через коронавірус. Він заявляв, що хвороба вирує в Західній Україні ще з січня, хоча перший випадок був зафіксований у березні.

Крім того, його партія масово роздавала брехливі інформаційні матеріали про поширення хвороби в агітаційних наметах та під партійними прапорами.

Агітаторів напевно знайти було не важко, а от професійних ідейних людей партія шукає на robota.ua.

Інший популярний сайт для пошуку роботи Work.ua, щоправда, відмовив російському пропагандисту у розміщенні вакансії. Співзасновник компанії Артур Міхно пояснив це так:

"Я готовий приймати різні точки зору, але залишаю і собі право мати власну. І залишаю право собі і своїй компанії не допомагати і не співпрацювати сьогодні з тими, хто, на мою думку, хоче мого знищення у майбутньому", – написав Міхно у Facebook.

Прихильники Шарія

Варто сказати, що Шарій таки знаходить своїх послідовників, в народі їх охрестили "шарікови". Символ партії надувна кулька – російською "шарик".

Напевно ніхто з них дизайном займатися не вміє, тож доводиться шукати людину професійну. Але повішати дошку Жукова в Одесі деякі додумались. Щоправда це їм не вдалося. Під час акту вандалізму вони самі й розбили свій ідол.

Розбита меморіальна дошка Жукову в Одесі / Фото Думская

Активісти поспішали, адже побачили, що до них наближались одесити. Все закінчилось такої розмовою:

Обережно, лайка +18

Ще один приклад діяльності прихильників Шарія – у серпні минулого року вони здійснили напад на українського журналіста, головного редактора "Veжа" Андрія Качора.

Журналіст написав про це у своєму Facebook. Він підкреслив, що бити почали після "уточнювального запитання", чи саме він є автором статті про Анатолія Шарія.

А у грудні цього ж року стався інший інцидент. В Апеляційному суді розглядали справу Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета. Під час слухань активісти влаштували "теплий" прийом представниці партії Шарія – Антоніні Бєлоглазовій. Вона перебувала там як "журналістка". Цікаво скільки статей написала за життя?

Активісти спробували вивести жінку з зали та навіть покликали поліцію. Проте силу ніхто до неї не застосовував і вона далі продовжила стежити за слуханням справи Кузьменко.

Дивіться відео про конфлікт з представницею партії Шарія в суді:

Згодом відбувся ще один інцидент, щоправда вже за участю ще одного так званого "журналіста" Володимира Александровича. Активісти зловили його під будівлею суду та звинуватили у брехні.

Також представника Шарія намагалися облити сечею. Опісля між ними відбулося спілкування, і на кадрах, які ширяться мережею, видно, що Александровича все ж трохи облили. Ось відео про це:

Й на завершення про такий інцидент: хтось спалив офіс партії у Херсоні. Можливо це був сам Шарій? У нього є досвід у подібних інсинуаціях.