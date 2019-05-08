Кернес хочет вернуть имя сталинского маршала Жукова одному из проспектов Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес хочет вернуть одному из проспектов города имя маршала СССР времен руководства Иосифа Сталина – Георгия Жукова. Соответствующие петиции зарегистрированы на сайте горсовета Харькова.

Кернес пообещал, если эти петиции наберут необходимые 5 тысяч голосов, то он сделает все зависящее от городской власти, чтобы воплотить эти предложения в жизнь.

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На эту палатку на площади Свободы (палатка по сбору помощи украинским военным) смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я – за то, чтобы ее убрать,

– написал мэр Харькова в Facebook.

С проспектом, который сегодня носит имя генерала Петра Григоренко, по словам Кернеса, все сложнее.

"Оба – достойны увековечения. Но спросите тех немногих ветеранов – кого они называли маршалом победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма переоценить невозможно. Вывод – харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции", – отметил Кернес.



Сталин и Жуков