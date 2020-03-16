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      Кернес отказался закрывать метро Харькова, несмотря на требование Зеленского

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      Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение Владимира Зеленского о закрытии метро из-за вспышки коронавируса.

      Он считает решение президента не обоснованным, ведь в Харькове нет ни одного случая заболевания. Об этом сообщает "Украинская правда"

      Важно В Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки

      "Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь!", – подчеркнул Кернес.

      Метро пользуются все категории льготников... Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться,
      – отметил мэр Харькова.

      16 марта Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Кабмин ужесточить ограничения карантина из-за коронавируса.

      Какие ограничения вводит Зеленский из-за коронавируса:

      • Запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Однако украинцы смогут заказать доставку еды из ресторанов и кафе.
      • Запретить железнодорожную, авиа, автобусную междугородную пассажирскую перевозку, а также работу метрополитенов. Перевозка пассажиров в городах может осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
      • Провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой поддержки Украине для преодоления последствий коронавируса.
      • От Нацбанка, Минфина, государственных и частных банков ожидается создание программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, концепция налоговых изменений.
      • Граждане, получающие пенсию, менее 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.
      • В областях, где были подтверждены случаи коронавируса (Черновицкая и Житомирская), ввести режим чрезвычайной ситуации.
      • Временно запретить плановые мероприятия и операции в больницах, осуществить частичное переквалифицирование учреждений медицинской помощи.
      • Разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты для пожилых людей.
      • Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включительно с обрядами и церемониями. Лидеры церквей должны отнестись к этому с пониманием.
      • Ограничить экспорт продуктов питания.
      • Министерствам, главам ОГА, местным властям обеспечить бесперебойную работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры и грузового транспорта.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости Украины Геннадий Кернес Новости Харькова
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