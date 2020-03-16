Кернес отказался закрывать метро Харькова, несмотря на требование Зеленского

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение Владимира Зеленского о закрытии метро из-за вспышки коронавируса.

Он считает решение президента не обоснованным, ведь в Харькове нет ни одного случая заболевания. Об этом сообщает "Украинская правда".

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"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь!", – подчеркнул Кернес.

Метро пользуются все категории льготников... Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться,

– отметил мэр Харькова.

16 марта Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Кабмин ужесточить ограничения карантина из-за коронавируса.

Какие ограничения вводит Зеленский из-за коронавируса: