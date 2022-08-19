Киберполиция совместно с волонтерами и неравнодушными гражданами превратила проект "МРИЯ" в сильную инициативу противодействия российским оккупантам в медиапространстве, пишет 24 канал.

К теме Котяцкий драйв, Народный мститель и StopRussia: как киберполиция заботится о безопасности украинцев

Stoprussiachannel

Телеграмм-канал Stoprussiachannel насчитывает около 245 тысяч подписчиков. С 21 по 28 июля люди уже направили более 315 тысяч жалоб и заблокировали 72 вражеских ресурса. За все время деятельности проекта – более 4500 ресурсов. Кроме этого, обнаружили более 4225 новых вражеских профилей.



Проекты "Мечты"

Народный мститель

Кроме этого, подписчики посылают информацию о передвижении вражеской техники, российских военных и их приспешников, обнаруженных мародеров или найдены неразорванные боеприпасы к чат-боту " Народный мститель".

Также можно развлечься в благотворительной патриотической игре "Котяцкий драйв" , где котики-военные, бойцы территориальной обороны и полицейские освобождают родную землю от русского нашествия.

Присоединиться может каждый

Для этого необходимо перейти по ссылке на официальном сайте проекта MRIYA . Тогда присоединитесь к телеграмм-каналу.

Благодаря усилиям неравнодушных граждан мы шаг за шагом приближаем нашу Победу. Стать бойцом на информационном фронте может каждый желающий, свободное время и мобильный телефон,

– подчеркивают киберполицейские.

В Киберполиции рассказали, что и дея сотрудничать с подписчиками появилась, когда началась практика в блокировании телеграмм-каналов нарко-магазинов через бот. Это давало значительный эффект. После начала полномасштабной войны бот переформатировали на проработку фейковых и пророссийских ресурсов.